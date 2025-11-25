Maastricht Airport verwelkomt vijf 777’s op één dag

Het is een ongebruikelijk druk begin van de week voor de luchthaven van Maastricht. Het vliegveld verwelkomde maandag maar liefst vijf Boeing 777’s. De oorzaak ligt net over de grens.

Van maandag 24 november tot en met woensdag 26 november staakt een combinatie van de christelijke vakbond ACV, de socialistische ABVV en liberale ACLVB. Werknemers leggen het werk neer uit onvrede over de hervormingsplannen van de Belgische regering. De staking treft onder andere het onderwijs, het openbaar vervoer en luchthavens.

Als gevolg besloot Qatar Airways Cargo maandag vier 777-vluchten vanuit Las Vegas onderweg naar Doha te laten uitwijken naar Maastricht, terwijl ze normaliter in Luik een tussenstop maken. De toestellen kwamen maandagmiddag elk met een interval van twee uur binnen op de luchthaven om vervolgens hun route naar Doha, Qatar te vervolgen. Ook Turkish Cargo kwam langs met een Boeing 777F, hoewel het hierbij gaat om een geplande wekelijkse vlucht.

De 777’s zijn niet de enige opmerkelijke gasten die het vliegveld aandoen. Door de aanhoudende staking verwacht de luchthaven ook woensdag flink meer drukte dan normaal. Het gaat hierbij om acht vluchten van de Hongaarse budgetvlieger Wizz Air vanuit onder andere Warschau, Budapest en Boekarest. Ook verwelkomt het vliegveld acht vrachtvluchten van onder meer Qatar Airways en LATAM Cargo.

Vast alternatief

Het is niet de eerste keer dat Maastricht fungeert als uitwijkhaven voor luchtvaartmaatschappijen. De afgelopen tijd staakte het luchthavenpersoneel in België regelmatig en het Limburgse vliegveld net over de grens is vaak het vaste alternatief gebleken. Bijvoorbeeld op dinsdag 14 oktober, toen het vliegveld airlines als Wizz Air, Corendon, Pegasus en Ethiopian Airlines verwelkomde.

Toch zijn er nog altijd grote zorgen over de luchthaven van Maastricht. Het vliegveld verkeert in grote financiële onzekerheid. Volgens lokale online krant De Nieuwe Ster bevindt de luchthaven zich zelfs in een vrije val. De krant wijst op stijgende verliezen, het opstappen van de topman en het vertrek van airlines als Ryanair en Corendon. Er zou zelfs geen zicht zijn op herstel.