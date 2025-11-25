TAP-strijd: Air France-KLM krijgt gevreesde tegenstander

Eerder al meldden Air France-KLM en de Lufthansa Group zich bij de Portugese overheid voor een gedeeltelijke overname van TAP. Nu is er een derde, geduchte tegenstander bijgekomen.

Op de valreep meldde ook IAG, het moederbedrijf van onder andere British Airways en Iberia, zich bij de Portugese overheid voor een gedeeltelijke overname van TAP Air Portugal. Het concern heeft verdere details van de overname nog niet bekend gemaakt. Alle deelnemers hebben nu tot aan het voorjaar om concrete aanbiedingen en strategieën aan Lissabon te tonen.

De Portugese overheid heeft een belang van 44,9 procent in de luchtvaartmaatschappij te koop aangeboden. Daarnaast reserveert de regering 5 procent voor de werknemers van de luchtvaartmaatschappij. Het restant van 50,1 procent blijft in handen van de Portugese overheid, zodat die altijd een meerderheidsbelang blijft behouden.

Air France-KLM meldde zich als eerste. ‘We hebben officieel onze interesse kenbaar gemaakt’, zei ceo Ben Smith 20 november in een telefonisch interview met persbureau Bloomberg. Niet veel later maakte ook de Lufthansa Group haar interesse openbaar. De Duitse tegenhanger van Air France-KLM zegt ‘een actieve rol’ te willen spelen in de privatisering van de Portugese airline.

Geduchte tegenstander

Volgens ingewijden heeft IAG de beste kaarten om TAP over te nemen, en is daarmee een geduchte tegenstander voor Air France-KLM en de Lufthansa Group. Ten eerste heeft IAG haar handen vrij voor een overname nadat een eerdere deal met Air Europa stukliep door de mededingingscommissie van de EU. Beide tegenstanders zijn respectievelijk bezig met de inlijving van SAS Scandinavian Airlines en ITA Airways.

Bovendien overlappen de netwerken van TAP en IAG weinig. Het Engelstalige deel van de alliantie focust zich veelal op de Engelssprekende wereld terwijl Iberia vooral te vinden is in Spanje’s voormalige kolonies in Zuid-Amerika. TAP daarentegen, plaatst de focus veelal op Brazilië als het om intercontinentale vluchten gaat.