Airline stuurt alle piloten naar huis

Western Global Airlines heeft haar piloten met verlof gestuurd. De maatschappij opereert nog steeds met de MD-11. Dat toestel moet op orders van de FAA aan de grond blijven staan.

Western Global Airlines opereerde tot voor kort met vier McDonnell Douglas MD-11. De maatschappij heeft er vijftien in haar vloot, maar slechts vier waren er nog operationeel. Begin november besloot de FAA een Emergency Airworthiness Directive uit te sturen, als gevolg op de dodelijke crash van UPS in Kentucky. Sindsdien mogen de MD-11 vliegtuigen niet meer de lucht in.

Volgens Western Global Airlines ziet het er niet naar uit dat het verbod op korte termijn weer opgeheven gaat worden. Boeing, dat in 1997 met McDonnall Douglas fuseerde, meldde dat er grondig onderzoek moet worden gedaan naar de vliegveiligheid van de MD-11 machines en dat verschillende onderdelen vervangen moeten worden. Daarom maakt de maatschappij uit Florida nu een ingrijpende keuze. In een interne brief die rondgaat op sociale media meldt ze aan haar piloten dat ze per 22 november tot nader order met verlof moeten. In totaal gaat het om 76 man personeel, zo meldt het Duitse Aerotelegraph.

Western Global Airlines heeft naast de MD-11 vliegtuigen ook nog vier Boeing 747-400 in de vloot. Drie daarvan zijn nog operationeel.

Schorsing

Koeriersbedrijven UPS en FedEx maakten al eerder bekend hun MD-11 vloot voorlopig aan de grond te houden. Op 4 november stortte een vliegtuig van UPS neer toen de linkermotor los kwam bij de takeoff. Kort na het ongeluk liet UPS in een statement op de website weten de MD-11 voorlopig aan de grond te houden. Ook FedEx maakte deze keuze zelf, vlak voordat de FAA besloot dat de driemotorige vliegtuigen helemaal niet meer de lucht in mochten.