De toekomst is automatisch: Schiphol bouwt GPU-robot

Tussen aankomst en vertrek van een vliegtuig gebeurt een heleboel. Koffers in- en uitladen, tanken, cateren, de Ground Power Unit aansluiten voor stroom aan boord. Allemaal processen waar flink mankracht voor nodig is. En wanneer die mankracht door onderbezetting ontbreekt, loopt het vliegtuig vertraging op. Schiphol werkt nu aan een oplossing.

In samenwerking met KLM en NEURA Robotics bouwt Schiphol aan de A.R.C: Autonomous Robot for GPU Connecting. Deze robot kan zelfstandig een Ground Power Unit aansluiten, zonder dat hiervoor mensen nodig zijn. Zo draagt de robot bij aan de oplossing van het personeelstekort, en de zware fysieke belasting die erbij komt kijken. Met de robot kunnen vliegtuigen eerder hun motoren afzetten en dat draagt bij aan de efficiëntie van een turnaround, en de duurzaamheidsplannen van Schiphol. De robotisering van de GPU is ook nodig omdat op de luchthaven van Amsterdam de Auxiliary Power Unit (APU), die in de staart zit, vaak niet aan mag. Deze motor draait namelijk op kerosine die vanuit de vleugels wordt toegevoerd. Daardoor is het niet duurzaam en geen schone energie.

De A.R.C is gebaseerd op bestaande technieken. Zo kan hij zelf de zware stroomkabel oppakken en aansluiten, zelfstandig over het platform navigeren en de toegangspanelen van een vliegtuig – die beveiligd zijn met meerdere knoppen – identificeren door een speciaal computervision-systeem. Schiphol heeft de eerste testen met de A.R.C inmiddels afgerond en meldt dat de workflow voor grondpersoneel op het platform aanzienlijk verandert door inzet van de robot.

Optimalisering van Schiphol

Begin november zette Schiphol al tweehonderd extra medewerkers in om chaotische rijen bij de grenscontroles te voorkomen. Het was onderdeel van het nieuwe Europese Entry/Exit System (EES). Dit systeem werd in 29 Europese landen ingevoerd en is bedoeld om het verblijf van reizigers die maximaal 90 dagen in de EU blijven beter te monitoren.