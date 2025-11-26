Staatssecretaris Tuinman trekt extra de portemonnee

Staatssecretaris Tuinman van Defensie investeert fors in nieuwe middelen om drones te bestrijden. De laatste maanden doen zich steeds vaker incidenten met drones voor in Europa.

De dreiging van drones neemt snel toe. Dat blijkt uit de oorlog in Oekraïne, de dreiging uit het Oosten en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Daar komen dan nog de incidenten met drones in Polen en Roemenië en recentelijk ook in Nederland bij. Defensie wil daarom sneller beschikken over extra systemen die tegen onbemande luchtvaartuigen zijn in te zetten. Dat heeft staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Kanon op wielen

Vanaf 2028 heeft Defensie de beschikking over het nieuwe anti-drone kanonsysteem Skyranger30. Om tot die tijd infanterie-eenheden te voorzien van mobiele capaciteit tegen kleine drones koopt Defensie snel leverbare combat Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS). Denk aan pantserwielvoertuigen als onderstel en op afstand bedienbare wapensystemen. Daarnaast gaat het om munitie en Command, Control, Communications, Computers and Intelligence (C4I)-middelen. Defensie integreert deze componenten samen met de industrie tot een operationeel luchtverdedigingssysteem. Deze systemen blijven ook na de komst van de Skyranger30 inzetbaar.

Daarnaast breidt Defensie de bestelling van de Skyranger30 versneld uit met mobiele anti-drone kanonsystemen. Die zijn bedoeld om onder meer belangrijke infrastructuur te beschermen, zoals de haven van Rotterdam. Ook militaire locaties en het op te richten pantserinfanteriebataljon worden daarmee beveiligd. Als gepantserd rupsvoertuig met kanonsysteem tegen luchtdoelen is de Skyranger feitelijk de opvolger van het kanonsysteem Cheetah PRTL, die in 2006 uit de bewapening genomen werd. Via een terugkoopconstructie wordt een deel van deze machines inmiddels geleverd aan Oekraïne.

Verschillende maatregelen

Defensie versterkt de bescherming tegen drones met extra wapensystemen. Om de slagkracht tegen drones te vergroten komen er lichte patrouillevoertuigen met geïntegreerde wapens. Ook wordt het zogeheten ‘extended All Arms Air Defence’ luchtverdedigingssysteem (eAAAD) uitgebreid met nieuwe draagbare en voertuiggebonden middelen om drones beter te detecteren en te verstoren. Daarnaast investeert Defensie in nieuwe technologieën, zoals interceptor-drones die vijandelijke drones uitschakelen door ermee in botsing te komen of te ontploffen. In totaal wordt tussen de €1 en €2,5 miljard geïnvesteerd, waardoor de krijgsmacht beter is voorbereid op de verdediging van eigen en bondgenootschappelijk grondgebied.

Kamikazedrones

Ook de marine heeft te maken met de groeiende dreiging van drones en moet hier meer tegen optreden. Marineschepen zijn nu nog onvoldoende uitgerust om onder meer kamikazedrones te bestrijden. Dat kan met een zogeheten maritiem kinetisch CUAS-afweersysteem. Omdat deze systemen voor op het land al beschikbaar zijn kan de Europese defensie-industrie naar verwachting ook voor de marine een oplossing bieden. Met dit project is een investering gemoeid tussen de €250 miljoen en €1 miljard.