Gevechtsvliegtuigen cirkelen vlakbij Curaçao

Twee Amerikaanse F/A-18E Super Hornets zijn gisteren opgestegen vanaf het vliegdekschip USS Gerald R. Ford nabij de ABC-eilanden. Het is de tweede keer deze week dat de Amerikanen langs de eilanden vliegen.

Twee Amerikaanse F/A-18E’s zijn gisteren actief geweest boven het zuidelijk deel van de Caraïbische Zee nabij de ABC-eilanden. De toestellen met de callsigns RHINO11 en RHINO12 zijn waarschijnlijk afkomstig van het vliegkampschip USS Gerald R. Ford (CVN-78). De Amerikaanse marine bevestigde eerder dat het vliegkampschip via de Anegada Passage het Caribisch gebied is binnengevaren als onderdeel van een verplaatsing naar het verantwoordelijkheidsgebied van U.S. Southern Command. Eergisteren vloog er ook al een B-52 strategische bommenwerper geflankeerd door F-18’s door het gebied.

Two F/A-18E Super Hornets, (RHINO11) and (RHINO12), assigned to Carrier Air Wing Eight (CVW-8) onboard the USS Gerald R. Ford (CVN-78), are currently up over the Southern Caribbean, likely alongside a number of unseen aircraft, orbiting only around forty miles to the northeast of… pic.twitter.com/OgMFq2lFZJ — OSINTdefender (@sentdefender) November 25, 2025

Operation Southern Spear

De aanwezigheid van de USS Gerald R. Ford in het Caribisch gebied hangt samen met Operation Southern Spear, een grootschalige Amerikaanse operatie tegen vermeende ‘narcoterroristische’ organisaties in en rond Venezuela. De afgelopen maanden werd het een van de grootste Amerikaanse marine-operaties in de Caraïben sinds decennia, met meerdere marineschepen, mariniers en luchtmachtcapaciteiten in de regio. De Amerikaanse aanwezigheid dicht bij de Venezolaanse kust leidt tot gespannen verhoudingen in de regio. Ook op Aruba, Bonaire en Curaçao wordt de dreiging gevoeld. Op de eilanden is men bang betrokken te raken in een conflict tussen Venezuela en de VS.

Ook voor de burgerluchtvaart is de situatie in de Caraïben niet zonder gevolgen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA waarschuwde recent luchtvaartmaatschappijen voor verhoogde militaire activiteit rond Venezuela en riep op tot voorzichtigheid bij vluchten door of nabij het Venezolaanse luchtruim. Verschillende maatschappijen hebben hun vluchten naar Caracas tijdelijk opgeschort.