Song oprichter AELS na slechtnieuwsbericht

Derk-Jan van Heerden, specialist op het gebied van vliegtuig recycling, heeft als reactie op de bij hem geconstateerde hersenkanker een nummer uitgebracht over zijn leven en zijn liefde voor de luchtvaart.

De tekst van Die Twice combineert een reflectie op zijn eigen sterfelijkheid met de metafoor van een laatste vlucht. Het nummer is vandaag gelanceerd op diverse platforms, waaronder Spotify, Apple Music and YouTube, onder de artiestennaam One Flight.

Fatale diagnose

In 2023 kreeg Derk-Jan de diagnose Glioblastoom, een agressieve vorm van hersenkanker. Geconfronteerd met zijn eigen levenseinde, was hij genoodzaakt zich aan te passen aan zijn nieuwe realiteit. Derk-Jan: ‘Ik besloot nog zoveel mogelijk plezier te maken. Dingen doen met vrienden en familie, internationale evenementen bijwonen om mijn vrienden in de luchtvaartindustrie te ontmoeten, en de draad van het hardlopen weer oppakken.’ Toen collega-luchtvaartprofessional en muziekliefhebber Paul Crezee voorstelde een nummer over zijn leven te maken, stemde Derk-Jan onmiddellijk toe, niet wetende of hij het project zou kunnen voltooien. Dat bleek wel het geval: hij maakt deel uit van de twintig procent van de Glioblastoom-patiënten die langer dan twee jaar overleven.

Band bestaande uit Job Noordmans, Paul Crezee, Dario Pozderski© Archief Derk-Jan van Heerden

