Uniek Russisch vliegtuig vernietigd

Bij een Oekraïense aanval op de fabriek van een Russische vliegtuigbouwer zijn verschillende vliegtuigen vernietigd. Onder andere de A-60, een vliegtuig dat is gebouwd als laser-testsysteem, is helemaal uitgebrand.

De aanval gebeurde in de nacht van 24 op 25 november. Oekraïne had het voorzien op Beriev, een Russische vliegtuigfabrikant. De fabriek staat in Tarangog in het zuidwesten van Rusland. Het is nog onduidelijk of Oekraïne bij de aanval gebruik maakte van drones of kruisraketten. Wel is inmiddels bekend dat een A-60 vliegtuig volledig is vernietigd.

De Beriev A-60 is uniek in zijn soort. Dit vliegtuig wordt gebruikt als laser testbed. Dat wil zeggen dat het toestel speciaal is uitgerust om lasersystemen te testen, ontwikkelen en demonstreren. De machine is geïnspireerd op het Ilyushin 76MD-transportvliegtuig. Al in de tijd van de Sovjet-Unie werd dit vliegende laserlaboratorium ontwikkeld voor de luchtmacht. Rusland testte met dit vliegtuig high-energy wapens.

💥 Russia: A-60 experimental laser weapon plane and IL-76 confirmed destroyed in the Ukrainian strike on the Beriev Scientific and Technical Center in Taganrog. pic.twitter.com/LNuEzfZkLf— Igor Sushko (@igorsushko) November 25, 2025

Bij de aanval raakte ook een ander vliegtuig zwaar beschadigd. Dit was een Ilyushin 76-transportvliegtuig. Taganrog, waar de aanval plaatsvond, is onderdeel van een militair vliegveld. Dit vliegveld is de thuisbasis van Beriev, dat bekendstaat om zijn amfibische vliegtuig-designs. Daarnaast is Beriev gespecialiseerd in het ombouwen van speciale toestellen, zoals de A-60 naar een laserlaboratorium. Ook houden ze zich bezig met onderhoud aan raketdragers en patrouillevliegtuigen. Dat maakte dat Taganrog in alle opzichten een interessant doelwit was voor de Oekraïeners.

Russische luchthavens

Oekraïne is de laatste tijd al vaker bezig met aanvallen op Russische grondgebieden. Eind oktober zorgden drone-aanvallen ervoor dat het vliegverkeer op dertien Russische luchthavens werd stilgelegd. De sluitingen duurden enkele uren en gaven ruimte aan luchtverdedigingsoperaties. In totaal werden ongeveer honderd Oekraïense drones onderschept.