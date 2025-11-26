Vulkaanuitbarsting speelt Air India parten

Zondag is de Hayli Gubbi-vulkaan in Ethiopië uitgebarsten. Het is voor het eerst in tienduizend jaar dat de slapende vulkaan weer tot leven kwam en dikke pluimen as en rook uitspuwde. En dat heeft gevolgen voor het vliegverkeer van onder andere Air India.

Het vulkanische as reist ver. Zo hebben landen als Yemen en Oman er al hinder van ondervonden, en nu ook Pakistan en India. Dat leidt ertoe dat Air India vluchten moet schrappen. Zo zijn er op maandag en dinsdag verschillende vluchten gecanceld nadat deze toestellen door de vulkanische resten heen zijn gevlogen. Ze staan inmiddels voor grondige inspectie aan de grond. Voor de luchthaven van Delhi, qua passagiersaantallen het drukste van heel India, worden geen grote gevolgen verwacht aangezien het vulkaanas hoog in de lucht zit.

Het eveneens Indiase IndiGo, waar voormalig KLM-ceo Pieter Elbers de scepter zwaait, laat in een statement op X weten dat de veiligheid van passagiers de topprioriteit heeft. De maatschappij monitort de situatie continu en heeft een heel pakket voorzorgsmaatregelen klaarliggen wanneer dit nodig is.

Following the recent eruption of the #HayliGubbi volcano in #Ethiopia, ash clouds are reported to be drifting towards parts of western India. We understand that such news may cause concern, and we want to reassure you that your safety remains our highest priority.



Our teams are…— IndiGo (@IndiGo6E) November 24, 2025

De Indiase Directorate General of Civil Aviation heeft luchtvaartmaatschappijen geadviseerd om hun piloten elk vermoeden van vulkaanas te laten rapporteren. Dat gaat van afwijkingen in de motoren tot aan vreemde geuren en rook in de cabine. Er wordt zo op gehamerd, omdat vulkanische resten gevaarlijk zijn voor vliegtuigen. Verpulverde stukjes steen en kleine glasdeeltjes kunnen in de verbrandingskamer van de motor terechtkomen. Wanneer dit stolt blokkeert het de luchtstroom, waardoor de motor uit kan vallen. Daarnaast kan vulkaanas het zicht voor piloten flink verminderen.

Dreamliners aan de grond

Begin november hield Air India al drie Boeing 787-8 Dreamliners aan de grond. De toestellen, geproduceerd tussen 2010 en 2013, worden uitgebreid onderzocht op vliegtuigsystemen en operationele protocollen. Dit besluit volgde op de dodelijke crash in juni van dit jaar. Hierbij vonden 260 mensen de dood. Sindsdien is er discussie rondom de schuldvraag, nu is gebleken dat de captain van het toestel niet de brandstoftoevoer kort na takeoff heeft afgesloten.