787 keert na rondje Nederland terug naar Schiphol 

Een Boeing 787 van de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo steeg op vanuit Schiphol toen het te maken kreeg met een probleem. Na een rondje Nederland keerde het toestel terug.

De IndiGo Boeing 787, registratie LN-LHR, vertrok woensdag 26 november 2025 vanaf Schiphol. Het toestel was onderweg naar de Indiase stad Mumbai voor vlucht 6E-22. Rond 13:50 vertrok de Dreamliner vanaf de gate onderweg naar de Aalsmeerbaan vanaf waar het toestel om 14:07 opsteeg voor een ruim acht uur durende vlucht naar Mumbai, India.

De cockpit kreeg toestemming verder te klimmen naar 13.000 voet (ongeveer vier kilometer hoogte) toen ze verzocht de klim te stoppen bij 10.000 voet. Het vliegtuig zou te maken hebben met technisch probleem. Kort daarna vroeg de bemanning van de 787 om de klim al bij 8000 voet te stoppen kon worden wegens problemen met het onderstel, dat niet helemaal kon worden ingeklapt.

De 787 Dreamliner bleef hangen op 8000 voet en keerde vervolgens bij Arnhem richting het noorden. Daarna vloog de machine tussen Deventer en Zwolle door om vervolgens boven Nationaal Park de Weerribben een wachtpatroon aan te houden. Nadat het toestel voldoende brandstof had geloosd landde de 787 exact een uur na vertrek op de Polderbaan op Schiphol.

Na een technische stop van ongeveer drie uur vertrok het vliegtuig opnieuw vanaf Schiphol richting India. Daar kwam het toestel na acht uur vliegen aan rond 06:00 uur lokale tijd.

Noorse registratie

De vijf Boeing 787’s van IndiGo dragen een Noorse LN-registratie. Dat is het gevolg van een lease-constructie waarmee de maatschappij van Pieter Elbers vliegt. Hoewel de airline zelf nog niet over widebodies beschikt, leaset IndiGo vijf Boeing 787 Dreamliners van Norse Atlantic Airways. De vliegtuigen dragen dan ook een hybride livery waarbij de kleuren van Norse zijn en het logo IndiGo aangeeft.