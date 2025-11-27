Embraer E170 glijdt van de baan op Europees vliegveld

Op de luchthaven van Vilnius is woensdag een Embraer E170 van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT van de baan gegleden. Bij het incident vielen geen gewonden.

Een LOT Polish Airlines Embraer E170, registratie SP-LDK, vertrok woensdagmiddag stipt op het middaguur vanaf de luchthaven van Warschau, Polen. Het toestel was onderweg naar Vilnius, Litouwen, voor vlucht LO771. De vlucht verliep zonder noemenswaardige momenten en het toestel landde na een korte vlucht van drie kwartier op de landingsbaan van het Litouwse vliegveld.

Nadat het toestel taxisnelheid bereikte, verliet het de start- en landingsbaan via de allerlaatste afrit naar taxibaan Z. Toen ging het mis. De E170 slaagde er niet in de bocht te maken en gleed van de baan af het gras in. Hoewel noch de maatschappij, noch het vliegveld wilden reageren op de oorzaak van het incident, lijkt deze vrij aannemelijk gezien de weersomstandigheden.

Op de dag van het incident had de Litouwse hoofdstad te maken met flinke sneeuwval, wat voor een wit landschap zorgde. Deze weerberichten kunnen dan ook enkele indicaties bieden voor het incident met de E170 van LOT. Volgens de eerste berichten raakte niemand gewond bij de glijpartij. De lokale hulpdiensten waren snel ter plaatse om inzittenden hulp te bieden.

Als gevolg van de E170 was de luchthaven van Vilnius tijdelijk gesloten tot 17:00 uur lokale tijd. Inmiddels zijn de operaties op het Litouwse vliegveld weer hervat. Inkomende vluchten weken tijdelijk uit naar andere plaatsen in de regio en vertrekkende vluchten werden geannuleerd of vertraagd.

Crash

Het Embraer E170-incident komt opmerkelijk genoeg precies een jaar nadat Vilnius werd opgeschrikt door een dodelijke crash. Toen stortte een Boeing 737-400 SF van de Spaanse airline Swiftair ruim anderhalve kilometer voor de baan van Vilnius neer. De precieze oorzaak is vooralsnog onbekend, maar wordt toegeschreven aan een menselijke fout. Bij de crash kwam één persoon om het leven.