Europees land koopt recordaantal Apache-helikopters

Boeing heeft voor 4,7 miljard dollar aan internationale bestellingen binnengehaald. Polen plaatste de grootste Apache-order ooit buiten de Verenigde Staten.

In totaal zal de Poolse luchtmacht 96 toestellen aan haar vloot toevoegen. Het land leaset momenteel acht helikopters van het Amerikaanse leger en traint al piloten en onderhoudspersoneel op dit gevechtshelikoptertype. Volgens Boeing zullen de eerste leveringen in 2028 beginnen.

Grote bestellingen voor Boeing

Het Amerikaanse Foreign Military Sales-programma heeft Boeing een megacontract opgeleverd. Dit programma omvat de productie van nieuwe AH-64E Apache-gevechtshelikopters, inclusief trainingssimulatoren en onderdelen, bestemd voor Polen, Egypte en Koeweit. Voor Polen betekent dit een flinke uitbreiding van de luchtmacht. Christina Upah, vicevoorzitter van Boeing’s Attack Helicopter Programs, zegt dat de overeenkomst het mogelijk maakt om een van de grootste en meest geavanceerde Apache-vloten ter wereld op te bouwen. Via een overeenkomst zal de lokale industrie een belangrijke rol spelen bij het onderhoud en ondersteuning van de vloot. De AH-64E staat bekend als een van de meest geavanceerde aanvalsvliegtuigen. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 1.300 Apaches operationeel. De fabrikant heeft de afgelopen maanden ook nieuwe helikopters geleverd aan Australië, India en Marokko.

Problemen met het toestel

Ondanks het succes van de AH-64 ging het vorig jaar ook vaak mis. In een periode van anderhalve maand gingen wereldwijd vijf toestellen verloren. In India moest een Apache van de luchtmacht op 3 april tijdens een routinevlucht in Ladakh een noodlanding maken nabij de Khardungla-pas op 12.000 voet, nadat een technisch defect zich voordeed. Ook in de Verenigde Staten werden in slechts 44 dagen vier Apaches van het leger uitgeschakeld, waaronder twee incidenten met dodelijke afloop op 12 en 23 februari. Andere ongelukken vonden plaats op 24 maart bij Joint Base Lewis-McChord, Washington, en op 26 maart bij Fort Carson, Colorado, waarbij de piloten gewond raakten.