Luchthaven schrapt na jaren grote uitbreiding

Na meer dan een kwart eeuw van onderzoeken, bezwaren en discussies ziet de luchthaven van Wenen af van een ingrijpende uitbreiding.

Het project voor een derde landingsbaan werd al in 1998 voor het eerst voorgesteld en in 2019 formeel goedgekeurd. Toch heeft de luchthaven nu besloten dat de baan er definitief niet komt. De nieuwe baan zou 3680 meter lang worden en parallel komen te liggen aan baan 11-29. De aanleg zou naar verwachting zeven jaar duren.

Volgens de luchthaven zijn de omstandigheden sinds de start van het project sterk veranderd. Zo zijn de bouwkosten opgelopen tot circa twee miljard euro, en zorgen grotere toestellen met meer stoelen voor minder vliegbewegingen, waardoor de huidige capaciteit langer volstaat. Het vliegveld richt zich daarom op andere manieren om de capaciteit te vergroten.

Airlines

Ook de luchtvaartmaatschappijen keerden zich tegen de uitbreiding. Voor de financiering van de derde baan zouden de havengelden omhoog moeten, wat airlines kan afschrikken. Lowcostmaatschappijen als Ryanair en Wizz Air klaagden al langer dat de tarieven in Wenen te hoog liggen en bouwden hun aanwezigheid de afgelopen jaren fors af. Beide carriers besloten dit jaar zelfs hun bases op de luchthaven te sluiten.