Luchthavens krijgen miljoenenboete wegens privacy

De Spaanse luchthavenexploitant Aena is beboet met tien miljoen euro wegens privacyproblemen bij het gebruik van biometrische poortjes.

Wegens klachten van reizigers opende de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit (AEPD) een onderzoek. Daaruit bleek vooraf geen verplichte privacy-effectbeoordeling te zijn uitgevoerd.

Aena gaat in hoger beroep

Daardoor kwam het oordeel dat Aena niet voldoet aan artikel 35 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit artikel verplicht organisaties om een gedetailleerde risicoanalyse uit te voeren bij het inzetten van technologieën met een hoog risico, zoals biometrische systemen. De toezichthouder wees er ook op dat voorzitter Maurici Lucena zich bewust was van de hoge risico’s tijdens de pilots in Menorca en Madrid. Desondanks stelt Aena dat de veiligheid nooit in gevaar is geweest, dat de gegevens van gebruikers nooit zijn ingezien of gedeeld met derden en dat het vrijwillige karakter van deelname heeft bijgedragen aan de naleving van de Spaanse privacyregels. ‘Wij zijn het niet eens met de opgelegde sanctie en blijven erbij dat wij een privacy-effectbeoordeling hebben uitgevoerd’, aldus Aena. Het bedrijf is van plan in beroep te gaan en benadrukte dat het het programma zo snel mogelijk wil hervatten. Alle biometrische systemen blijven voorlopig uitgeschakeld.

Biometrische poortjes

De biometrische poortjes werden in 2022 geïntroduceerd als pilotproject en snel uitgebreid naar acht grote luchthavens, waaronder Madrid-Barajas en Barcelona-El Prat. Dit systeem versneld paspoortcontroles middels gezichtsscans. Daarmee worden passagiers automatisch gecontroleerd. Het systeem moet daarmee wachtrijen verkorten en fouten verminderen die bij handmatige controles door personeel kunnen optreden. Dit systeem wordt wereldwijd steeds vaker toegepast. In Dubai zijn bijvoorbeeld meer dan tweehonderd camera’s in gebruik op luchthavens. In de Verenigde Staten staat bijna tachtig procent van de reizigers positief tegenover biometrische identificatie bij veiligheidscontroles. Schiphol maakt hier ook gebruik van met eGates.