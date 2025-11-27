Opmerkelijke Airbus geland op Twente Airport

Op Twente Airport landde vorige week opnieuw een vliegtuig voor ontmanteling. Het toestel is normaal niet in Europa te zien.

Het vliegtuig betrof een Airbus A319 van Air Canada Rouge, registratie C-FYIY. Het toestel werd afgelopen zomer uit dienst genomen en stond enkele maanden geparkeerd op Marana Pinal Airpark in de Verenigde Staten. De Airbus vertrok op 19 november en vloog via Toronto Pearson, Canada, en Keflavik, IJsland, naar Twente Airport. Daar landde het toestel vrijdag als vlucht ACA2354. De 28 jaar oude machine wordt op de Twentse luchthaven ontmanteld door Aircraft End-of-Life Solutions. Air Canada Rouge A319 na de landing op Twente Airport © Patrick Volmer

Eerder deze maand nam AELS een Boeing 737-800 van KLM, registratie PH-BXK, in ontvangst. Het is het begin van het einde van een tijdperk voor KLM. De komst van de Airbus A321neo, waarvan er inmiddels tien rondvliegen, betekent dat de Boeing 737’s langzaam uit dienst worden genomen. Met de komst van de PH-BXK op Twente Airport is de uitfasering van het type gestart. Het is de bedoeling dat ruim negentig procent van de onderdelen wordt hergebruikt, de rest wordt gerecycled.

Tweede bijzondere Airbus

In maart landde eveneens een opmerkelijke Airbus op het Enschedese vliegveld. De A340-300, registratie EC-MQM, behoorde tot de vloot van het Spaanse Plus Ultra. De luchtvaartmaatschappij had niet veel exemplaren van het type in dienst. Binnen een halfjaar werd het hele toestel ontmanteld.