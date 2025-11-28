Breaking: duizenden Airbus-vliegtuigen aan de grond?

Airbus heeft een wereldwijde terugroepactie aangekondigd voor duizenden toestellen uit de A320-familie, nadat een ernstig incident aan het licht bracht dat intense zonnestraling het besturingssysteem van het vliegtuig kan verstoren. Het gaat om een van de grootste veiligheidsacties in de geschiedenis van de fabrikant, die de komende dagen en weken naar verwachting voor grote verstoringen in het vliegverkeer zal zorgen.

De problemen kwamen aan het oppervlak na een vlucht van JetBlue op 30 oktober. Het toestel, een A321neo, verloor plotseling hoogte toen de data in de ELAC-computer – die onder meer elevatoren en ailerons aanstuurt – corrupt raakte. In de cabine vlogen passagiers en bagage door de lucht; meerdere inzittenden raakten gewond. De bemanning wist het toestel veilig aan de grond te zetten. Uit onderzoek blijkt dat sterke zonnestraling de oorzaak was van de datacorruptie.

Chaos op komst

Airbus en de EASA hebben luchtvaartmaatschappijen inmiddels geïnstrueerd een verplichte software-update uit te voeren vóór de eerstvolgende commerciële vlucht vanaf zondag 30 november middernacht. In de praktijk zou dat betekenen dat duizenden vliegtuigen op dat moment aan de grond komen te staan, totdat het nodige onderhoud is uitgevoerd. Dat zou wereldwijd tot chaos in de vluchtoperatie leiden.

Voor een deel van de vloot gaat het om een relatief simpele patch die binnen enkele uren kan worden geïnstalleerd. Bij honderden toestellen is echter ook hardware-aanpassing nodig, waarvoor ze tijdelijk aan de grond moeten. Wereldwijd telt de A320-familie ruim 11.000 operationele toestellen, waarvan zo’n 6.000 getroffen zouden zijn.

Airbus benadrukt dat het probleem alleen optreedt onder uitzonderlijke omstandigheden, zoals tijdens verhoogde zonneactiviteit. Toch nemen luchtvaartautoriteiten in Europa en de Verenigde Staten geen enkel risico: zowel de EASA als de FAA verwachten dat maatschappijen de update direct doorvoeren. Herpositioneringsvluchten naar een onderhoudslocatie blijven toegestaan.

Geen impact op KLM

KLM laat weten geen hinder te ondervinden, omdat de A321neo-toestellen van de maatschappij draaien op andere software die niet gevoelig is voor dit probleem. ‘Er is daarom geen impact op de veiligheid of de operatie van de KLM A321neo-vloot’, laat de maatschappij weten.

Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen intussen voor mogelijke verstoringen in de dienstregeling, vooral nu de drukke winterperiode nadert. In Europa gebruiken onder meer Lufthansa, Wizz Air en easyJet grote A320-vloten, terwijl ook tal van carriers in Azië en Noord-Amerika getroffen worden. Airbus zegt nauw samen te werken met klanten om alle toestellen zo snel mogelijk weer volledig inzetbaar te krijgen.