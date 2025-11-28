KLM annuleert 777-vlucht op de startbaan

KLM annuleerde een vlucht naar Schiphol kort voordat het toestel zou opstijgen. De oorzaak van de plotselinge wending was een man die dacht dat hij een vuurwapen aan boord had gezien.

Een KLM Boeing 777-200ER, registratie PH-BQI, stond dinsdagavond 25 november op het punt te vertrekken vanaf de luchthaven van Atlanta Hartsfield-Jackson International. Het toestel was gereed en vertrokken van de gate. Vervolgens taxiede de machine naar baan 27R, klaar om op te stijgen voor vlucht KL622 naar Schiphol. Dat ging niet helemaal als gepland.

Een 48-jarige man aan boord van het KLM-toestel raakte in paniek. Hij belde de hulpdiensten met het bericht dat er iemand met een wapen aan boord zat. Daarna opende hij de nooddeur van het vliegtuig met als gevolg dat de noodglijbaan automatisch uitklapte, aldus Amerikaanse media. De start werd daarop geannuleerd en de Boeing 777 keerde terug naar de gate.

Bij de gate werd de paniekerende man nagekeken door het ambulancepersoneel dat concludeerde dat hij aan waanbeelden leed. De politie arresteerde de 48-jarige man en nam hem mee naar het politiebureau van Clayton County. Na een inspectie werden geen wapens aangetroffen aan boord van het KLM-vliegtuig, verder raakte niemand gewond bij het incident.

KLM bevestigt dat er inderdaad een incident met een ‘lastige’ passagier heeft plaatsgevonden aan boord van haar Triple Seven. Desondanks moest de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vlucht KL622 naar Schiphol annuleren. Passagiers werden naar andere vluchten omgeboekt om zo snel mogelijk hun bestemming te bereiken. ©Flightradar24

Nooddeur

Het gebeurt regelmatig dat passagiers aan boord in paniek raken. De oorzaken hiervan kunnen erg verschillen, van benauwdheid tot aan waanbeelden. Dat deze reizigers daardoor een nooddeur openen, komt minder vaak voor. Desondanks gebeurt het wel, zoals een reiziger die in januari de nooddeur opende van een JetBlue-vliegtuig. Het motief van deze passagier is nog altijd onduidelijk.