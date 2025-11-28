Kogel door de kerk voor nieuwe baan Heathrow

Al jarenlang wordt erover gepraat: een derde start- en landingsbaan voor London Heathrow Airport. Na een decennialange discussie hakt de Britse regering nu eindelijk een knoop door.

London Heathrow Airport krijgt een derde start- en landingsbaan. Dat maakte de Britse minister van Verkeer Heidi Alexander (Labour) deze week bekend. De voorkeur gaat uit naar een langere baan zoals exploitant Heathrow Airport Ltd. deze voor zich ziet. Het plan van concurrent Arora Group van de Brits-Indiase miljardair Surinder Arora, moest het afleggen.

Het winnende ontwerp is een 3500 meter lange baan die ten noordwesten van de huidige noordbaan moet worden aangelegd. De regering koos voor dit ontwerp omdat deze ‘gunstig wordt geacht voor grotere betrouwbaarheid en duurzaamheid voor vliegtuigen van de volgende generatie’. Hiervoor moet onder andere de drukke M25-snelweg in een tunnel worden gelegd.

Het concurrerende ontwerp van de Arora Group bedroeg een veel kortere piste van slechts 2800 meter. Daarvoor zou de snelweg kunnen blijven liggen op dezelfde plek als nu. Dat zou de uitbreiding een stuk minder duur maken. De totale plannen van Arora zouden rond de £25 miljard kosten (€28,5 miljard) terwijl Heathrow’s plannen geschat worden op £49 miljard (€57 miljard).



De kosten die Heathrow Airport Ltd. voor zich ziet, bevatten echter ook reeds geplande onderhoudswerkzaamheden ter waarde van £15 miljard (€17 miljard). Verder komt er ook een nieuwe terminal op het vliegveld die plaats moet bieden aan tientallen nieuwe gates. Bij het kostenplaatje dat Arora voorschotelde waren bovendien niet alle kosten inbegrepen.

©Heathrow Airport

Slag om de arm

Desondanks moet Heathrow een slag om de arm blijven houden. Nu de regering de plannen heeft goedgekeurd, moeten deze nog door het Britse Lager- en Hogerhuis worden beoordeeld. Dat gebeurt pas in het volgende kalenderjaar. Daarbij zullen onder andere controversiële onderwerpen als de sloop van 752 woningen in de omgeving en het klimaat, aan bod komen.

Zodra het Britse parlement de uitbreidingsplannen voor Heathrow ook heeft goedgekeurd, kan Heathrow Airport Ltd. daadwerkelijk een bouwaanvraag indienen. Een eventuele bouwvergunning wordt op zijn vroegst in 2029 verleend waarna de bouw nog eens zes jaar duurt. De derde start- en landingsbaan is dus pas op zijn vroegst in 2035 operationeel.