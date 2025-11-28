Nieuwe koers voor Twente Airport

Provincie Overijssel en de gemeente Enschede, eigenaren van Twente Airport, hebben groen licht gegeven voor een mogelijke overname van de luchthaven door regionale ondernemers.

Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt, aldus Tubantia. Een belangrijk struikelblok is dat de publieke partijen samen 11,2 miljoen euro moeten inleggen om het groot onderhoud van de startbaan te bekostigen. Dat is een van de voorwaarden die de ondernemers stellen als zij de exploitatie én het structurele verlies op zich nemen. In totaal hebben twintig regionale bedrijven interesse getoond om de luchthaven te exploiteren. Om de eerste verliesjaren te overbruggen, kunnen zij gezamenlijk drie miljoen euro inleggen.

Onder leiding van Bianca Screever, operations director bij Demcon, onderzoeken het bedrijf en de Reggeborgh Groep sinds 2023 de mogelijkheden voor een overname. Ondanks het ontbreken van het benodigde landingssysteem, voorheen een harde voorwaarde, zien de ondernemers voldoende perspectief. ‘We vertrouwen erop dat dit goed komt,’ aldus Screever.

Discussie

De beoogde overname leidt echter tot discussies in Provinciale Staten. De coalitiepartijen zien kansen voor de regionale economie, terwijl oppositiepartijen kritisch zijn en vrezen dat de provincie miljoenen investeert zonder garantie dat dit geld ooit wordt terugverdiend. Volgens gedeputeerde Erwin Hoogland blijft de waarde van het vliegveld behouden omdat de exploitanten de baan na twintig jaar in goede staat moeten opleveren en zelf het volledige ondernemersrisico dragen.

Doorgaan of sluiten?

Om twijfelende partijen tegemoet te komen, werkt de provincie ook aan een noodscenario: de definitieve sluiting van de luchthaven. Mocht het overleg met de ondernemers mislukken of de financiële voorwaarden niet rondkomen, dan gaat Twente Airport mogelijk alsnog dicht. De gemeente Enschede heeft het budget voor het baanonderhoud al opgenomen in de begroting. De provincie moet nu als laatste partij nog akkoord gaan met de eenmalige, maar significante investering.