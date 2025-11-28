Opnieuw restricties voor Airbus A320neo-motoren

De Pratt & Whitney-motoren die onder de vleugels van verscheidene Airbus-toestellen hangen, liggen al langer onder vuur wegens technische problemen. De desbetreffende motoren krijgen nu weer nieuwe restricties opgelegd.

Op 15 november kregen passagiers van Air Astana, de nationale luchtvaartmaatschappij van Kazachstan, een opmerkelijk bericht. ‘Air Astana informeert passagiers over vertragingen als gevolg van de weersomstandigheden bij vertrek met Airbus A320neo-vliegtuigen’, schreef de airline. ‘Airbus heeft beperkingen opgelegd voor het vertrek van A320neo-, A321neo- en A321LR-vliegtuigen bij ijskoude mist met een zicht van minder dan honderdvijftig meter.’

Op die novemberdag had de luchthaven Almaty, zuid-Kazachstan, te maken met erg koude omstandigheden en dichte mist. Dit is ’s winters gebruikelijk voor het land in het hart van Centraal-Azië. ‘Onder deze omstandigheden kan zware ijskou de prestaties van de motor beïnvloeden’, legt Air Astana uit op nader verzoek van aeroTELEGRAPH.

Het probleem heeft enkel betrekking op de PW1100G’s die onder de vleugels hangen van sommige Airbus A320neo-familie-toestellen. Andere Airbus-machines zijn niet getroffen, zo ook de A321neo’s met GE-motoren waarmee KLM vliegt. De Europese vliegtuigbouwer bevestigt dat ze een instructie naar de exploitanten heeft gestuurd over de gewijzigde procedure. De fabrikant zegt nauw contact te hebben met Pratt & Whitney en verwijst voor verdere vragen naar zijn Amerikaanse partner.

Laatstgenoemde wil tegenover aeroTELEGRAPH niet bevestigen of ontkennen wat de details van het probleem zijn. De Amerikaanse motorfabrikant benadrukt enkel dat ‘Airbus startbeperkingen heeft opgelegd aan vliegtuigen van de A320neo-familie die zijn uitgerust met GTF-motoren bij ijskoude mist’. Wel benadrukt het bedrijf dat het een tijdelijk probleem betreft.

Twente

Het zijn niet de enige motorproblemen waarmee Air Astana op dit moment te maken heeft. Van haar moderne vloot bestaande uit elf A320neo’s, vier A321neo’s en dertien A321LR’s, staan er vijf toestellen aan de grond. Dochter FlyArystan heeft bovendien veertien inactieve A320neo’s. Ook dit heeft te maken met Pratt & Whitney’s geared turbofan-motoren, daarin zijn kleine haarscheurtjes ontstaan door het gebruik van een foutief metaalpoeder.

Als gevolg moeten alle machines een voor een worden nagekeken, nog voordat de normale onderhoudscyclus is voltooid. Het probleem is echter dat Pratt & Whitney zelf kampt met tekorten in de aanvoerlijnen waardoor er flinke vertraging is ontstaan in de reparatieshops. Het gevolg is dat er wereldwijd Airbus- en Embraer-toestellen met P&W-motoren aan de grond staan.

Op het vliegveld van Twente staan bijvoorbeeld nog altijd vijf Embraer E195-E2’s van KLM Cityhopper wegens problemen met de Pratt and Whitney PW1900G-motoren. Deze machines ervaren dezelfde complicaties als waarmee Airbus A220’s en A320neo’s te maken hebben. De Nederlandse airline heeft deze vliegtuigen volledig ingepakt en ondergebracht op het vliegveld nabij Enschede. Daar staan ze te wachten totdat ze weer in dienst worden genomen.