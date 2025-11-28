Ryanair-topman in gesprek met Airbus?

Michael O’Leary, topman van de Ryanair Group, bevestigt dat hij met Airbus in gesprek is over een mogelijke bestelling van nieuwe A320-toestellen.

De CEO liet eerder al weten dat hij de huidige A320-vloot van dochtermaatschappij Lauda Europe graag wil vervangen. Volgens O’Leary zou hij meteen tekenen voor een order van vijftig toestellen, waarvan 25 voor vervanging en 25 voor groei bij Lauda. Toch bestaat er volgens de Ier een opmerkelijk obstakel. ‘Ze vertrouwen me niet en ze mogen me niet,’ aldus de directeur. Leaseopties ziet hij eveneens niet zitten. Leasemaatschappijen noemde hij ‘de cocaïnedealers van de sector’.

Ondanks zijn enthousiasme moet Ryanair achteraan aansluiten. Nieuwe A320’s kunnen op z’n vroegst vanaf 2033 worden geleverd. O’Leary wil daarom wachten op de volgende ‘downturn‘ in de markt voordat hij een bestelling plaatst. Welke variant hij op het oog heeft, liet hij in het midden: ‘CEO, NEO, A320, A321 — als de kosten per stoel maar laag zijn.’ Mocht Airbus geen toestellen beschikbaar hebben, dan sluit de topman niet uit dat Lauda tijdelijk wordt aangevuld met Boeing-vliegtuigen.

Lauda-vloot

Lauda vliegt momenteel met 27 A320’s, waarvan enkele worden geleased. Die leasecontracten lopen in 2028 en 2029 af. O’Leary hoopt deze te kunnen verlengen totdat er nieuwe Airbus-vliegtuigen geleverd kunnen worden. De A320’s kwamen via de overname van Lauda in de Ryanair Groep terecht. Hoewel het tegen het beleid van Ryanair in gaat, wil O’Leary ze niet vervangen door 737’s, omdat dat extra kosten met zich meebrengt; de bemanning zou dan opnieuw getraind moeten worden.