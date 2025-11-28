Tweede Kamer stemt in met hogere vliegbelasting

De Tweede Kamer stemde in met een verhoging op de vliegbelasting voor privévliegtuigen. Vanaf 2030 moeten passagiers die met een privéjet vliegen fors meer betalen voor hun vlucht.

Een meerderheid van de kamer heeft ingestemd met een hogere belasting op privévliegtuigen na een voorstel van GroenLinks-PvdA-kamerleden Luc Stultiens & Susanne Kröger en PvdD-kamerlid Christine Teunissen. Volgens de partijen is deze maatregel hard nodig om het klimaat te redden.

Het gaat niet slechts om een enkel tarief, het voorstel differentieert naar afstand. Voor vliegreizen tussen de 2000 en 5500 kilometer bedraagt de belasting 1015 euro. Vluchten verder dan 5500 kilometer krijgen een vliegtaks van 2100 euro. Het gaat daarbij in het bijzonder om vliegtuigen met negentien zitplaatsen of minder. Deze maatregel levert naar schatting zo’n 58 miljoen euro op.

‘Dit is een doorbraak’, zegt Luc Stultiens namens GroenLinks-PvdA. Volgens hem zijn privévliegtuigen ‘het toonbeeld van decadente verspilling’. ‘Een privéjet stoot fors meer uit en wordt vooral gebruikt voor extreem korte afstanden’, vervolgt partijgenoot Kröger. De huidige uitzonderingen voor noodzakelijke vluchten, zoals medische transporten, blijven bestaan.

Algehele vliegbelasting

De maatregel wordt onderdeel van het grotere plan voor een algehele stijging van de vliegbelasting. Deze ligt op dit moment op €29,40 en vanaf volgend jaar stijgt deze iets naar 30,25 euro. Het demissionaire kabinet maakte eerder bekend de huidige taks vanaf 2027 als basistarief in te voeren. Dat kan oplopen tot boven de zeventig euro voor langeafstandsvluchten. Desondanks sprak de kamer ook haar zorgen uit over deze stijging.

Vooral bij linkse en centrum-partijen lijken de standpunten te verschuiven. Hoewel partijen als GroenLinks-PvdA en D66 nog steeds achter het principe “de vervuiler betaalt” staan, zien ze dat nu toch anders voor zich. D66 wil meer Europese afspraken maken, zodat de verschillen tussen landen kleiner worden. GroenLinks-PvdA wil vooral Business Class-passagiers en privéjets meer gaan belasten, zoals blijkt uit dit aangenomen voorstel.