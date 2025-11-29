Bijzondere 747 vliegt uit

Na 20 trouwe dienstjaren mag de Boeing 747-200 van Rolls Royce met pensioen. De Boeing fungeerde als vliegend testplatform en droeg bij aan tal van motor-ontwikkelingen.

De Boeing 747-200, registratie N787RR, vliegt al sinds 2005 bij Rolls Royce. Het iconische toestel diende als testvliegtuig voor motoren. Zo konden er verschillende nieuwe testmotoren in het vliegtuig worden geïnstalleerd, en daarmee werden prestatiegegevens verzameld. Eén testvlucht leverde gemiddeld zo’n twintig gigabite aan data op. Daarnaast werd het vliegende testplatform ingezet om allerlei nieuwe technologische snufjes te testen.

In 2021 werd er een bijzondere vlucht uitgevoerd met een Trent 1000-motor. Deze motor draaide volledig op duurzame brandstof (Sustainable Aviation Fuel). Uit data van deze testvlucht bleek dat de motor niet anders fungeerde dan de andere drie RB211-motoren die onder de Boeing 747 hingen. Het was de opmaat naar de eerste transatlantische vlucht van Virgin Atlantic die volledig op duurzame brandstof vloog. De Dreamliner waagde de oversteek van Londen Heathrow naar New York JFK met Trent 1000-motoren. Daarmee werd Rolls Royce de eerste fabrikant van wie alle motoren compatibel zijn met honderd procent SAF.

De Queen of the Skies van Rolls Royce vloog haar laatste testvlucht in juli 2025. Deze testvlucht ondersteunde de Advanced Low Emissions Combustion System (ALECSys) motordemonstrator. Hiermee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van meer efficiënte en duurzame motoren.

Banen schrappen

In 2023 kwam Rolls Royce nog in het nieuws vanwege grootschalige ontslagen binnen het bedrijf. De vliegtuigmotor-producent schrapte zo’n 2500 banen. Dat zou bijdragen aan een efficiënter bedrijf, zo zei de CEO Tufan Erginbilgic. Rolls Royce liep achter op de marges van concurrent General Electrics. Met de herstructurering moest het bedrijf weer hoog presterend, concurrerend, veerkrachtig en groeiend worden.