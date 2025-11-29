“Stille” grote kustwacht-operatie boven Noordzee

Zonder al te veel ruchtbaarheid vond afgelopen week de kustwacht-operatie “Super CEPCO” boven de Noordzee plaats. Vanaf Amsterdam Airport Schiphol vlogen patrouillevliegtuigen afkomstig uit Duitsland, Estland, Noorwegen, Zweden en Nederland hun inspectievluchten. De Nederlandse Kustwacht was dit keer de coördinator van deze jaarlijkse operatie.

Maandag arriveerden de meeste deelnemende toestellen op Schiphol-Oost. Op dinsdag en woensdag werd er gedurende 48 uur non-stop onder leiding van de kustwacht boven de Noordzee gepatrouilleerd. ‘Tijdens de Super CEPCO-operatie werken zes Noordzeelanden, onder het Bonn Agreement en HELCOM, 48 uur onafgebroken samen om de Noordzee vanuit de lucht te observeren op milieuverontreinigingen. Zo kunnen vervuilingen vroegtijdig worden gesignaleerd en effectief worden aangepakt.’, zo schreef Martin Wijnen, directeur-generaal van Rijkswaterstaat, op LinkedIn.

Verdrag

Het “Bonn Agreement” is een internationaal milieuverdrag dat in 1969 is gesloten en daarna enkele malen is vernieuwd. Na enkele grote milieurampen op de Noordzee, besloot Nederland met zeven andere Noordzeelanden dat er beter samengewerkt moest worden op het gebied van (olie)vervuiling op de Noordzee. Inmiddels zijn tien Noordzeelanden en de EU aangesloten bij dit verdrag. Deze partners werken intensief samen op het gebied van opsporing, melding en bestrijding van maritieme verontreiniging.

Vliegtuigen van de Noorse en Zweedse kustwacht op Schiphol-Oost © Leonard van den Broek

Inspectie

CEPCO staat voor Co-ordinated Extended Pollution Control Operation. Tijdens deze jaarlijkse inspectie-operatie wordt in een specifiek gebied boven de Noordzee, gedurende een bepaalde periode (vaak 48 of 72 uur), continu gecontroleerd op verontreiniging. Meerdere vliegtuigen uit diverse landen voeren de inspectievluchten uit. Zij controleren vanuit de lucht met name op verontreinigingen door de scheepvaart. De deelnemende toestellen wisselen elkaar daarbij af. Een CEPCO-operatie is ook bedoeld als oefening, om de samenwerking tussen de deelnemende landen te vergroten.

Tijdens de Super CEPCO eerder deze week opereerden naast de Dash 8 toestellen van de Nederlandse Kustwacht, ook een Beech 200 en 350 uit Noorwegen, een Beech 350 uit Estland, een Dash 8 van de Zweedse kustwacht en een Do 228 van de Duitse Marine. Estland gold hierbij niet als officiële deelnemer, omdat Estland niet is aangesloten bij het Bonn-verdrag.