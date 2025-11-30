Kort bestaan voor Ryanair’s loyaliteitsprogramma

Budgetvlieger Ryanair heeft na acht maanden besloten een einde te maken aan het ‘Prime-abonnement’ voor frequent flyers. Het programma zou minder opleveren dan de Ierse luchtvaartmaatschappij had verwacht.

Succesvolle start

De service werd in maart van dit jaar gelanceerd als proef naar aanleiding van hoge vraag onder passagier. Tijdens de proefperiode trok het meer dan 55.000 abonnees en genereerde het meer dan €4,4 miljoen aan omzet. Volgens Dara Brady, Chief Marketing Officer van Ryanair, bleek het programma financieel onhoudbaar.

Prime-leden profiteerden tijdens de proefperiode van meer dan €6 miljoen aan korting op vliegtickets. ‘Deze proefperiode heeft meer geld gekost dan het opleverde. Dit niveau van lidmaatschappen, of abonnementsinkomsten, rechtvaardigt niet de tijd en moeite die het kost om maandelijks exclusieve Prime-stoelen te verkopen aan onze 55.000 Prime-leden,’ aldus Brady.

Leden behouden voorlopig voordelen

Ondanks het einde van het abonnement behouden alle bestaande leden toegang tot vlucht- en stoelkortingen gedurende de resterende looptijd van hun lidmaatschap van twaalf maanden. De luchtvaartmaatschappij gaf ook aan dat de tijdens de proef verzamelde inzichten zullen helpen bij het vormgeven van toekomstige initiatieven ter bevordering van klantloyaliteit.

Ryanair’s prime-abonnement

Frequente reizigers die lid werden ontvingen onder andere gereserveerde stoelen en een reisverzekering. Leden werden tevens per e-mail op de hoogte gebracht van aankomende exclusieve ticketdeals en andere aanbiedingen. De maatschappij stelde dat het abonnement een mogelijke besparing op van €420 per jaar zou opleren voor wie twaalf keer vliegt. Vanaf drie vluchten per jaar zou de reiziger een voordeel van €105 hebben en daarmee het abonnement van €79 hebben ‘terugverdiend’.