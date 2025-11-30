Limburgse plaats opgeschrikt door Boeing 777

Peter Op ’t Veld, inwoner van de Limburgse plaats Beek, maakte maandag wel iets heel opmerkelijks mee. Die avond vlogen honderden dakpannen van zijn schuur op de binnenplaats van zijn woning. De oorzaak bleek een laagvliegende Boeing 777 van Turkish Cargo die zou gaan landen op het nabijgelegen Maastricht Aachen Airport.

Turkish Cargo Boeing 777

Het toestel, dat onderweg was vanuit Miami, deed twee pogingen om te landen. Bij de tweede poging vloog de Boeing 400 voet lager dan bij de eerste, waardoor het zo laag over het huis van Op ’t Veld vloog.

‘Er was gigantisch veel lawaai en toen zag ik mijn binnenplaats vol liggen met puin,’ aldus Op ’t Veld aan L1 Nieuws. Er werden ruim 200 tot 300 dakpannen weggeblazen en er ontstonden meerdere gaten in het dak.

Maastricht Aachen Airport zoekt oplossing

Een woordvoerder van Maastricht Aachen Airport bevestigt het incident. ”We kregen inderdaad een melding van deze persoon en hebben dan ook onmiddellijk een dakdekker gestuurd. Indien dit niet onmiddellijk hersteld kan worden, maken ze het waterdicht en wordt naderhand bekeken hoe de schade opgelost kan worden.’

Komt vaker voor

Volgens de woordvoerder gebeurt het tien tot vijftien keer per jaar dat door luchtverplaatsing van een overvliegend vliegtuig dakpannen in de omgeving loskomen.

Op ’t Veld bevestigde dat de luchthaven een dakdekker had gestuurd, maar die kon niet direct helpen. ‘Er is een dakdekker gekomen, maar die kon het dak niet op omdat het dak van mijn schuur heel hoog is. Het was ook al donker en het regende.’ De volgende ochtend kwam er nog een dakdekker, die ook weer vertrok zonder iets te doen.

Ondertussen kunnen Op ’t Veld en zijn gezin de schuur niet in omdat de overgebleven dakpannen los liggen. Als ik echt iets nodig heb, dan loop ik met een helm naar binnen’.