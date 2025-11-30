Venezuela slaat terug: airlines niet meer welkom

De FAA heeft onlangs een veiligheidswaarschuwing voor het luchtruim van Venezuela afgegeven. Venezuela zelf doet daar nu een schepje bovenop: zes maatschappijen zijn er helemaal niet meer welkom.

Het gaat om de luchtvaartmaatschappijen Iberia, TAP Air, LATAM, Turkish Airlines en Gol. De maatschappijen raakten hun vergunning kwijt omdat ze gehoor gaven aan terroristische acties van de Amerikaanse regering, aldus de Venezolaanse autoriteiten. De ’terroristische actie’ in kwestie was de oproep om het Venezolaanse luchtruim te mijden als gevolg van toegenomen militaire activiteit in het gebied.

Verschillende maatschappijen namen maatregelen als gevolg van de oproep en stopten hun lijndiensten naar Venezuela. Dat land gaf vervolgens een deadline waarbinnen de vluchten weer opgestart moesten worden. Gebeurde dat niet, dan raakten ze hun landingsrechten kwijt. Dat is nu dus gebeurd. Het leidt ertoe dat honderden Venezolanen op verschillende plekken in de wereld gestrand zijn. Zo zouden er volgens de Venezolaanse krant El Diario al driehonderd vastzitten op de luchthaven van Madrid.

Hoewel de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) hamert op het mijden van het Venezolaanse luchtruim, vraagt de regering tegelijkertijd speciale toestemming om alsnog deportatievluchten uit te kunnen voeren. Zo landde er woensdag een vlucht van Eastern Airlines in Caracas. Het Venezolaanse Departement van Transport noemt deze vluchten een bewijs dat het Venezolaanse luchtruim wel degelijk veilig is, ongeacht het narratief van president Donald Trump.

Trump

Trump zelf zette zaterdag nog een tandje bij en schreef op social media dat het luchtruim boven Venezuela als gesloten moet worden beschouwd. Er zijn geen details naar buiten gebracht over hoe de VS sluiting van het luchtruim wil afdwingen. Ook zijn de gevolgen voor het vliegverkeer nog niet bekend, maar het statement onderstreept de dreigende toon vanuit de VS.

Venezuela reageerde op het bericht en stelt dat de Amerikanen ‘koloniale pretenties’ hebben in Zuid-Amerika en dat dreigementen niet worden geaccepteerd. Ook eist het land dat het luchtruim wordt gerespecteerd.

Flight Information Region

De waarschuwing van de FAA werd afgegeven op vrijdag 21 november en geldt nog steeds. De Maiquetía Flight Information Region, zoals hij officieel wordt aangeduid, strekt zich van het Venezolaanse vasteland tot een paar honderd kilometer uit de kust. Het advies is om de hele regio te mijden. Daarnaast moeten geplande vluchten in het gebied minimaal 72 uur van tevoren worden gemeld aan de FAA. Dat het tussen Venezuela en de Verenigde Staten zo rommelt, komt doordat Trump de Venezolaanse president Maduro ervan beschuldigt banden te hebben met criminele drugsorganisaties.