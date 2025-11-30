Wizz viert mijlpaal: ‘Maar zijn pas halverwege’

Het is feest bij Wizz Air. De snelst groeiende luchtvaartmaatschappij heeft haar 250e vliegtuig, een Airbus A321neo, in ontvangst genomen. Een mijlpaal, al is Wizz nog lang niet klaar: ‘250 is niet zomaar een getal, het staat symbool voor onze ambitie.’

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de luchthaven van Boedapest onthulde Wizz Air, in het bijzijn van Airbus, haar nieuwste toevoeging aan de vloot. József Váradi, CEO van de luchtvaartmaatschappij, noemt het een bepalend moment in de geschiedenis van de prijsvechter. ‘Het bewijst dat onze strategie werkt. Ons momentum is nu sterker dan ooit. In het komende decennium zullen we de omvang van onze vloot verdubbelen. 250 is niet zomaar een getal – het staat symbool voor onze ambitie en voor de start van het volgende hoofdstuk in onze reis’, aldus de CEO.

De nieuwste toevoeging aan de vloot van Wizz Air is een Airbus A321neo die gaat vliegen onder de registratie 9H-WMR. Dit vliegtuig draagt een extra feestelijk jasje. Speciaal voor de gelegenheid schreef de Hongaarse budgetmaatschappij een wedstrijd uit. Artiesten van over de hele wereld konden een ontwerp voor de romp van de Airbus insturen. De winnaar kreeg voor duizend euro aan Wizz Air-vouchers, én eeuwige roem. Uit 300 inzendingen is uiteindelijk het ontwerp van Balázs Hauser gekozen.

At a special event today in Budapest, Wizz Air welcomed its 250th commercial aircraft. The Airbus A321neo was adorned in a blazing livery designed by a local Hungarian artist. pic.twitter.com/AJgeSeGF08— AeroTime (@AviationNews) November 28, 2025

Ondanks alle feestelijkheden blikte Wizz wel alvast naar de toekomst. De komst van het 250e vliegtuig betekent dat de maatschappij nu halverwege haar doelen is. De ambitie is om uiteindelijk de grootste en zuinigste vloot van heel Europa te hebben. Het zijn grote uitspraken, aangezien Wizz Air recent de basis in Abu Dhabi sloot en ook Wenen gaat uitfaseren. Daarnaast kende het bedrijf ook financieel niet zijn sterkste jaar.

Minder Long Range

De Hongaarse budgetmaatschappij stelde recent de levering van 88 Airbus-toestellen uit. Deze worden nu uiterlijk 2033 verwacht, drie jaar later dan het oorspronkelijke plan. Daarnaast annuleerde ze een aanzienlijk deel van de bestelling voor de A321XLR. Dat aantal daalde van 47 naar 11.