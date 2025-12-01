Airbus kijkt terug op bewogen weekend

Afgelopen vrijdag 28 november riep Airbus een wereldwijde terugroepactie uit voor duizenden A320-familie toestellen. Een oplossing kwam toch sneller dan verwacht.

De problemen kwamen aan het licht na een vlucht van JetBlue op 30 oktober. Het toestel, een A320neo, verloor plotseling hoogte toen de data in de ELAC-computer – die onder meer elevatoren en ailerons aanstuurt – corrupt werd. In de cabine vlogen passagiers en bagage door de lucht; meerdere inzittenden raakten gewond. De bemanning zette het toestel veilig aan de grond.

Uit onderzoek bleek dat sterke zonnestraling de oorzaak was van de datacorruptie. Airbus en de EASA instrueerden daarop luchtvaartmaatschappijen een verplichte software-update uit te voeren voor de eerstvolgende vlucht. Het betekende dat de bijna zesduizend getroffen vliegtuigen wereldwijd aan de grond zouden komen te staan en tot grote verstoringen zouden leiden.

Meevaller

Wereldwijd heerste er grote angst voor chaos, maar in de praktijk blijkt het enorm mee te vallen. Volgens persbureau Reuters wisten luchtvaartmaatschappijen van Azië tot aan het Amerikaanse continent de verplichte software-update spoedig uit te voeren. Het merendeel van deze airlines heeft de A320-vloot ’s maandags alweer gereed om normale operaties uit te voeren.

Het begin was niet makkelijk voor de maatschappijen. Voor velen was het onduidelijk om welke toestellen het precies ging, want het Airbus-bulletin specificeerde dat niet. Toen technici van de verschillende bedrijven per vliegtuig gingen kijken, bleek het al gauw mee te vallen. Veel airlines verlaagden vervolgens de verwachte benodigde duur per vliegtuig, die Airbus op drie uur schatte.

Onderdeel van de oplossing was een terugkeer naar een oudere versie van software die de invalshoek van de neus regelt. Daarbij moeten airlines de vorige versie door middel van een kabel gekoppeld aan een apparaat genaamd de data loader, installeren. Ten minste één maatschappij zegt nog langer bezig te zijn door een gebrek aan deze apparaten, het is onduidelijk om welke het gaat.

Wel zijn er nog zorgen over een oudere generatie A320-jets. Deze vereisen niet enkel een software-update maar een volledige nieuwe computer. Het aantal getroffen toestellen is echter wel flink bijgesteld; de schattingen liggen nu onder de duizend machines. KLM liet weten de impact van het bulletin niet te voelen, omdat de A321neo-toestellen van de maatschappij draaien op andere software die niet gevoelig is voor dit probleem.