KLM-vlucht keert kort na vertrek terug

Een Embraer ERJ-190 van German Airways die voor KLM Cityhopper onderweg was van Amsterdam naar Stuttgart is vrijdag kort na takeoff teruggekeerd. Er werd een ongewone geur aan boord opgemerkt, waarop de bemanning besloot om terug te vliegen.

De E190, registratie D-AZFA, voerde vlucht KL1831 uit en steeg rond 13:10 lokale tijd op richting Stuttgart. De vlucht stond gepland om om 14:00 te landen in de Duitse stad, maar zo ver kwam het niet. De Embraer vloog net op 10.000 voet, ongeveer drie kilometer, toen de ongewone geur werd vastgesteld.

Veilig geland op Schiphol

De crew reageerde snel en besloot terug te keren naar Schiphol. Slechts zestien minuten na takeoff landde het toestel veilig op baan 18C, beter bekend als de Zwanenburgbaan. De vlucht werd geannuleerd. Het toestel kon echter snel weer in gebruik genomen worden en voerde die avond alweer een vlucht uit naar Stuttgart.

Komt vaker voor

Eerder deze maand moest een Airbus A350 van Air France ook terugkeren vanwege een vreemde geur aan boord. Het toestel was vertrokken vanaf Buenos Aires en bevond zich op een hoogte van 17.000 voet toen de crew besloot terug te keren. De Airbus stond 35 minuten later weer aan de grond in de Argentijnse stad.