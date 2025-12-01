Koning vliegt zelf naar Suriname 

Tegen het begin van de avond landde de Boeing 737 BBJ op de landingsbaan van de luchthaven van Paramaribo. In de cockpit zat Willem-Alexander, die zelf naar Zuid-Amerika was gevlogen.

Het is inmiddels 47 jaar geleden dat een Nederlands staatshoofd een officieel staatsbezoek bracht aan Suriname. Willem-Alexander volgt daarmee in de voetsporen van zijn oma Juliana, die in 1978 het laatste staatsbezoek aflegde, drie jaar nadat Suriname onafhankelijk werd. Nieuwe staatsbezoeken werden vervolgens moeilijk wegens bekoelde relaties met het land.

Koning Willem-Alexander zou Willem-Alexander niet zijn als hij niet zelf in de cockpit van het regeringstoestel PH-GOV zou kruipen. Zo vloog de Boeing 737 BBJ zondag 30 november eerst de Noordzee over naar Londen Luton. Vervolgens vertrok de koninklijke delegatie om 13:11 uur lokale tijd richting Zuid-Amerika. De koning nam plaats in de cockpit als co-piloot.

Het toestel landde ruim negen uur later rond 19:30 lokale tijd op de luchthaven van Paramaribo. Daar werd de koninklijke vlag uit het linkercockpitraam geheven en de rode loper uitgerold. Samen met koningin Maxima liep het echtpaar vervolgens de vliegtuigtrap af waarna het werd onthaald door de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassadeur.

Het koninklijk paar is drie dagen lang op staatsbezoek in Suriname. Het gaat onder anderen langs bij de nieuwe Surinaamse president Jennifer Geerlings-Simons, die het koninklijk echtpaar heeft uitgenodigd in het presidentieel paleis. Ook gaat het koninklijk stel langs bij nazaten van tot slaaf gemaakten en brengen ze een bezoek aan een voormalige plantage.

Vliegbrevet

Van koning Willem-Alexander is het algemeen bekend dat hij over een vliegbrevet beschikt. In 1985 behaalde hij het brevet Privévlieger tweede klasse, en in 1987 het vliegbewijs B-3. Tijdens zijn studententijd vervolgde hij zijn vliegopleiding aan de KLM Flight Academy en in 1989 kreeg Willem-Alexander de aantekening op het beroepsbrevet, dat noodzakelijk is om een zwaar meermotorig vliegtuig te mogen vliegen.

Sinds 2001 is hij in bezit van het Airline Transport Pilot License (ATPL). Verder is hij gastvlieger bij KLM. De vorst vliegt er gemiddeld twee tot drie keer per maand, naast zijn reizen met de PH-GOV. Hoewel hij de officiële pensioenleeftijd bereikt heeft, mag hij tot zijn 65e vliegen en daar wil hij volop gebruik van maken.

In april van dit jaar werd bekend dat de koning zich gaat laten omscholen tot A320-vlieger bij KLM. Omdat hij een minimumaantal uren moet vliegen elk jaar, moet hij zeer waarschijnlijk de Boeing 737 opgeven. Deze reis is daarom waarschijnlijk een van de laatste vluchten met de PH-GOV voor de koning.