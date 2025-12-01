Nieuwe Embraer E195-E2 landt in West-Europa

Er is een nieuwe maatschappij in Europa die de Embraer E195-E2 in haar vloot heeft. De Luxemburgse maatschappij Luxair nam afgelopen weekend haar eerste E2-toestel in ontvangst.

In oktober 2023 plaatste Luxair een bestelling voor vier Embraer E195-E2 toestellen bij de Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer. Daarbij verkreeg de maatschappij ook de kooprechten voor vijf additionele vliegtuigen, waarvan ze er inmiddels twee heeft uitgeoefend. Met de nieuwe jets vervangt Luxair geleidelijk een deel van de verouderde Dash 8-vloot.

Vrijdag 28 november was het zover. De eerste E195-E2 van Luxair, registratie LX-LEA, steeg op vanaf de Embraer-fabriek in Sao Jose dos Campos voor een lange vlucht naar Luxemburg. Het toestel voerde eerst een 2,5 uur durende vlucht uit naar Recife, Brazilië, waarna het toestel de Atlantische Oceaan overstak tijdens een reis van ruim vijf uur naar Gran Canaria, Canarische Eilanden.

Het laatste stuk vond de volgende zaterdag plaats. In een kleine vier uur durende vlucht voltooide het toestel de reis naar zijn nieuwe thuis. Daar werd de machine feestelijk onthaald. Opvallend is de livery van de Embraer. In tegenstelling tot de andere vliegtuigen in de vloot van Luxair is het logo veel prominenter zichtbaar. Bovendien mist de vlag op de staart het 3D-effect, dat op andere vliegtuigen wel te zien is.

©Luxair

Groeiend in Europa

De reis van het toestel naar Luxemburg lijkt erg op de route die KLM’s Embraers aflegden onderweg naar Amsterdam. Op YouTube plaatste de Nederlandse maatschappij een serie video’s waarop te zien is hoe ze haar E195-E2’s accepteert en naar Amsterdam haalt. Daaruit blijkt onder andere dat de douaneprocedures pas in Recife worden voltrokken in plaats van Sao Jose dos Campos.

Het onthaal van de machine in Luxemburg maakt Luxair de volgende Europese airline die de succesvolle Embraer E195-E2 in ontvangst neemt. Naast KLM, opereren ook grote Europese carriers als LOT Polish Airlines en TUI Belgium het toestel. Verder plaatste in juli ook SAS Scandinavian Airlines een enorme bestelling van tenminste 45 exemplaren. Ook internationaal gaat het Embraer voor de wind. Onder meer ANA en LATAM plaatsten grote orders bij de fabrikant.