Russische airlines wijken uit naar Cuba

Nadat eerder al Westerse luchtvaartmaatschappijen hun vluchten naar Venezuela annuleerden, lijken nu ook Russische airlines het land te laten vallen. Ze wijken uit naar Cuba.

Door de steeds hoger oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en het regime van Maduro in Venezuela, verklaarde de Amerikaanse president Trump het Venezolaanse luchtruim tot gesloten gebied. Meerdere Europese en Zuid-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als TAP Air Portugal en LATAM besloten daarop hun vluchten naar Venezuela op te schorten. Rusland, dat al jarenlang samen optrekt met Venezuela, reageerde tot dusver niet op de boodschap van Trump.

Dat lijkt nu te zijn veranderd. Op haar website vermeldt de Russische Vereniging van Touroperators (ATORUS) dat Russische toeristen voortaan niet langer naar Venezuela vliegen, maar naar Cuba worden gebracht. Het bedrijf geeft aan dat ze wegens een ‘potentieel veiligheidsrisico voor passagierstoestellen in Venezolaans luchtruim,’ met haar volgende vluchten naar Isla Margarita, Venezuela, uitwijkt naar Varadero, Cuba.

Op de routes tussen Moskou-Isla Margarita zijn zowel de Venezolaanse nationale airline Conviasa, als het Russische NordWind Airlines en Rossiya actief. De twee laatstgenoemden voeren vooral chartervluchten uit voor Russische touroperators. Data van FlightRadar24 bevestigt eveneens dat er voorlopig geen vluchten zijn gepland tussen Rusland en Venezuela.

Kremlin

Het annuleren van vluchten door de luchtvaartmaatschappijen past in een groter plaatje dat langzaam zichtbaar wordt. Het Kremlin lijkt Maduro niet te hulp te schieten nu dat de druk vanuit Washington steeds hoger oploopt. Volgens The Washington Post stuurde de Venezolaanse president Maduro het Kremlin een brief met het verzoek het land te helpen met raketten en onderhoudsteams voor de Russische systemen die Venezuela gebruikt.

Vooralsnog lijkt die hulp uit te blijven. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergey Lavrov, ontkende tegenover Russische staatsmedia zelfs dat er sprake was van een verzoek om hulp. Volgens de voormalige Amerikaanse ambassadeur voor Venezuela, James Story, beschouwt Moskou het bondgenootschap tussen Rusland en Venezuela niet als van essentieel belang voor Rusland.

‘Ik geloof er niet in dat het bondgenootschap enorm diep is, of strategisch,’ zegt Story tegenover The Moscow Times. ‘Rusland ziet Venezuela als een missie met beperkte inzet. Het is een opportunistische relatie die voor de Verenigde Staten op een bepaalde manier slechts een plaaggeest vormt. Het leidt ons [de V.S., red.] af van andere zaken, en ze kunnen dat relatief goedkoop doen.’

Volgens Story heeft Moskou niet de middelen, noch de capaciteiten om zich op dit moment met Venezuela te bemoeien. Het Kremlin is al haar capaciteiten kwijt aan de oorlog in Oekraïne waardoor haar invloed elders ter wereld lijkt te slinken. Dat werd onder meer duidelijk in december 2024, toen het onaantastbaar geachte regime van Assad in Syrië van binnenuit binnen enkele weken omver werd geworpen door gewapende rebellengroepen.