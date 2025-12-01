Transavia benoemt nieuwe CEO

Per 1 januari 2026 begint Paul Terstegge als de nieuwe CEO van Transavia. Hij volgt Marcel de Nooijer op die het bedrijf zes jaar leidde tijdens een turbulente tijd.

Paul Terstegge vervult op dit moment de rol van EVP Inflight Services bij KLM. Deze positie zal hij achter zich laten, maar hij neemt zijn operationele kennis en achtergrond in de luchtvaart met zich mee naar zijn nieuwe werkplek. Volgens Transavia heeft Terstegge ‘leiderschap’ en ‘besluitkracht’ om het pad dat Transavia bewandelt, voort te zetten.

‘We heten Paul van harte welkom bij Transavia. Zijn diepe en brede nationale en internationale ervaring is belangrijk in de volgende fase van Transavia. Zijn toegankelijke stijl van leidinggeven sluit goed aan bij onze collega’s en bij de koers die we de komende jaren willen vasthouden en verder vormgeven’, zegt Jenny Elissen, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Transavia.

Paul Terstegge brengt een schat aan ervaring met zich mee in de luchtvaartsector. Eerder vervulde hij rollen in het algemene management in het buitenland en gaf hij leiding aan een grote operationele divisie bij KLM als EVP Inflight Services. Verder was Terstegge eveneens werkzaam bij Air France-KLM waar hij strategische taken uitvoerde en commerciële rollen op zich nam.

Paul Terstegge | ©Transavia

Turbulente tijd

Paul Terstegge neemt het roer over van Marcel de Nooijer, die per 31 december afzwaait. De Nooijer nam vlak voor de coronaperiode het stokje over en kreeg direct te maken met een turbulente tijd waarin de luchtvaart flinke klappen te verduren kreeg. Tijdens die coronaperiode ondernam De Nooijer verschillende stappen om Transavia gereed te maken voor de toekomst.

Onderdeel daarvan was de moderniseringsslag die het bedrijf begon. De luchtvaartmaatschappij beschikt inmiddels over dertien Airbus A321neo’s en er komen nog veel nieuwe toestellen aan. Ook opent de maatschappij een nieuwe basis in Brussel vanaf 2026 nadat ze er in 2022 voor het eerst vluchten begon aan te bieden.