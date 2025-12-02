Prijzig ongelukje met A380

Een A380 van Emirates raakte vrijdag betrokken bij een opmerkelijk incident. Een tankwagen botste op één van de motoren. Daardoor kon het toestel niet weg uit Manchester.

De A380-800, registratie A9-EVP, landde vrijdagochtend om 10:45 op de luchthaven van Manchester. Het toestel was zo’n zeven uur geleden vertrokken als vlucht EK17 vanaf Dubai International Airport. De machine stond gepland om rond 13:15 uur weer terug te vliegen naar de Emiraten. Maar terwijl het vliegtuig in gereedheid werd gebracht voor de terugvlucht, reed er een tankwagen tegen één van de motoren aan. Deze raakte daarbij dusdanig beschadigd, dat de terugvlucht moest worden geannuleerd.

Door de botsing ontstond er een gat in de motorkap, vermoedelijk van motor één. De passagiers die op de vlucht van Manchester naar Dubai zaten, werden omgeboekt naar alternatieve vluchten. Vervolgens bleef de A380 nog wat langer aan de grond staan voor reparatie, en kon het pas op zondagavond terugvliegen naar de thuisbasis van Emirates.

Emirates A380 grounded at Manchester Airport after being struck by a fuel truck while parked at the gate.



The incident on Friday damaged one of the aircraft's engine intakes. The return flight EK18 to Dubai was subsequently cancelled. pic.twitter.com/kDSVy623tY— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 29, 2025

Het hele incident is een duur grapje voor Emirates. Reserveonderdelen voor de A380, het toestel dat niet meer wordt geproduceerd, zijn schaars. Daarnaast liggen de kosten voor een wide-body-vluchtannulering ook hoog. Naar schatting kan Emirates een rekening van bijna 130 duizend euro verwachten.

Passagiersbrug

Het is niet de eerste keer dat een Emirates-toestel door schade langer blijft staan. Vorig jaar zomer overkwam het een A380 in Parijs, toen de binnenmotor aan de linkerzijde tegen een passagiersbrug aan knalde. Daarop raakte de motor dusdanig beschadigd, dat het nog een tijdje duurde vooraleer de Superjumbo terug naar de lucht kon.