Airbus vindt opnieuw fout in A320

Nadat Airbus vorige week een softwarefout vond in haar A320-toestellen, heeft de Europese vliegtuigbouwer nu nieuwe kwaliteitsproblemen gevonden. Ditmaal gaat het om de romp.

Airbus heeft een serie defecte romponderdelen ontdekt. Het gaat om een beperkt aantal metalen rompbekledingen van de Airbus A320-familie. De fabrikant benadrukt dat het slechts gaat om een korte serie toestellen, geen van welke al aan klanten afgeleverd zijn. Volgens het bedrijf ‘is de bron ontdekt, ingedekt en voldoen alle nieuw geproduceerde panelen inmiddels aan de eisen’.

Een woordvoerder geeft aan dat het probleem afkomstig is van een leverancier. Airbus wil verder niet ingaan op de details van de mankementen en de afkomst van de defecte onderdelen. Wel benadrukt de fabrikant dat het gaat om toestellen in de fabriek van Mobile, Alabama. Het bedrijf werkt samen met tientallen leveranciers die elk verschillende onderdelen van A320-toestellen leveren.

Airbus ontdekte het probleem snel en wist dit vrij spoedig in de kiem te smoren. Hoewel geen van de toestellen met defecte onderdelen op dit moment operationeel zijn, zullen enkele maatschappijen wat langer moeten wachten op hun vliegtuigen. Het is onduidelijk om welke klanten het gaat. Desondanks vielen de aandelen van de Europese fabrikant met elf procent. De beurs sloot maandagavond met een verlies van 5,9 procent.

Software-glitch

Afgelopen weekend ontstond er flinke spanning bij operators van deAirbus A320-familie. Enkele duizenden vliegtuigen moesten een software-update ondergaan. Problemen kwamen aan het licht na een vlucht met een A320neo van JetBlue op 30 oktober. Door sterke zonnestraling kreeg de ELAC-computer – die onder meer elevatoren en ailerons aanstuurt – te maken met datacorruptie. Als gevolg vlogen passagiers en bagage door de cabine; meerdere inzittenden raakten gewond.

Airbus en de EASA gaven daarop luchtvaartmaatschappijen de instructie een verplichte software-update uit te voeren voor de eerstvolgende vlucht. Het betekende dat bijna zesduizend getroffen vliegtuigen wereldwijd een software-update moesten ondergaan. Voorafgaand heerste er angst voor grote chaos, maar doordat de update relatief snel afgerond kon worden, werden vluchtschema’s vanaf maandag weer vrijwel normaal uitgevoerd.