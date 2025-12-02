Nieuwe airline met meerdere routes naar Brussel

Brussels Airport verwelkomt vanaf volgend jaar een nieuwe luchtvaartmaatschappij. Air China kiest de Belgische hoofdstad voor uitbreiding van het netwerk vanuit meerdere steden in China.

Aan het begin van het zomerseizoen, dat eind maart van start gaat, lanceert Air China twee nieuwe routes naar Brussel. De Chinese flag carrier verbindt de Belgische hoofdstad met Beijing Capital Airport (PEK) en Chengdu Tianfu International Airport (TFU). De laatstgenoemde bestemming ligt in het binnenland, in de provincie Sichuan. Het is een miljoenenstad die bekend staat om de vele panda’s.

Air China is lid van Star Alliance, waar ook Brussels Airlines en de Lufthansa Group onderdeel van uitmaken. ‘Wij zijn verheugd Air China te verwelkomen op Brussels Airport met rechtstreekse vluchten naar Peking en Chengdu. Deze nieuwe routes verrijken ons Aziatische en intercontinentale netwerk en versterken onze banden met China’, aldus Arnaud Feist, topman van Brussels Airport.

Air China is reeds actief op Brussels Airport als vrachtvlieger. Nu Air China begint met passagiersvluchten vanuit de Belgische hoofdstad zijn er drie Chinese maatschappijen actief op Zaventem. Naast Air China vliegt Hainan Airlines naar Chongqing, Peking, Shanghai, en Shenzen, en Juneyao Airlines, eveneens Star Alliance, op Shanghai.

Schema

Air China start vanaf 24 maart met vijf vluchten per week naar Peking, wat een week later wordt opgeschaald naar een dagelijkse vlucht. De airline zet op deze vluchten een Airbus A330-200 in met een tweeklassen-configuratie. De route naar Chengdu voert de airline driemaal per week uit met behulp van een Airbus A330-300. Na Londen, Parijs, Frankfurt en Milaan is Brussel de vijfde Europese bestemming voor Air China vanuit Chengdu.

Hoewel Air China naar relatief veel Europese bestemmingen vliegt zoals Athene, Milaan en Warschau – allemaal hubs van Star Alliance-leden – vliegt de airline niet naar Amsterdam met passagiersvliegtuigen. Wel is de vrachttak van de maatschappij regelmatig te zien op Schiphol, onder andere met een 747F. Concurrenten als China Eastern en China Southern vliegen wel op Schiphol met passagiersvliegtuigen.