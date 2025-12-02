Het gaat al langere tijd niet goed met de luchtvaartsector in Rusland. Tekorten nemen toe, wachttijden worden langer en het aantal dodelijke crashes stijgt. Nu slaat ook de vrachtsector alarm.

Op een rondetafelbijeenkomst van de Publitsjnaja Palata (Publieke Kamer), een adviesorgaan in Rusland dat sinds 2005 bestaat en fungeert als schakel tussen de staat en het maatschappelijk middenveld, schetsten vrachtmaatschappijen een beeld van hun sector. Er is sprake van technische veroudering, een acuut tekort aan reserveonderdelen en ongelijke concurrentie, zo meldt Telegramkanaal Авиаторщина.

Het meest schokkende detail is het aantal vrachtvliegtuigen die de airlines tot hun beschikking hebben: slechts 28, de rest staat aan de grond. Drie jaar geleden, voor de grootschalige invasie van Oekraïne, stond dit aantal ongeveer twee keer zo hoog. Volgens de vrachtbedrijven moet de overheid flink ingrijpen. Zo niet, dan staat bijna de helft van alle toestellen in Rusland tot 2028 aan de grond.

Oneerlijk

Onderhoud van hun vloten is moeilijk voor Russische vrachtmaatschappijen zelf. Op vrije onderhoudscapaciteit is minstens een jaar wachten, aangezien fabrieken in Rusland prioriteit geven aan militaire vliegtuigen. Bovendien zijn prijzen voor reserveonderdelen enorm gestegen. Afzonderlijke componenten zouden inmiddels miljoenen roebels kosten.

Bovendien zijn de airlines ontevreden over de concurrentie, die in hun ogen oneerlijk is. Ze klagen dat airlines uit Centraal-Aziatische landen, als Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan steeds vaker vrachtactiviteiten in Rusland overnemen. Tevens gaat dat de Russische bedrijven te snel af, omdat zij in het buitenland soms maanden moeten wachten op vergunningen.

Noodoplossingen

In Rusland vliegen vooral nog Ilyushin Il-76’s rond, die oorspronkelijk uit de Sovjetperiode komen. Nieuwe vliegtuigen zijn echter nog ver weg. De ontwikkeling van het militaire toestel Il-112, die ook als civiel vrachtschip op de markt zou komen, is stopgezet. Dat geldt eveneens voor de Ilyushin Il-212. Ook de nieuwe editie van de Il-76 kampt met problemen.

Vrachtmaatschappijen in Rusland vragen daarom om noodoplossingen om ineenstorting van hun sector te voorkomen. Zo zou de overheid de levensduur van een Il-76-romp van 40 naar 45 jaar moeten verlengen, en motoren zouden bijna vijftien procent langer mee moeten gaan. Nieuwe motoren kosten namelijk zo’n €4,2 miljoen, wat onbetaalbaar is voor veel bedrijven.