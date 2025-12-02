United-vlucht boven Amsterdam in de problemen

Een vlucht van United Airlines kende spannende momenten, toen het toestel bij de daling motorproblemen kreeg. De Boeing 767 was onderweg van Chicago naar Amsterdam.

De Boeing 767-300 van United Airlines, registratie N675UA, vertrok op zondagavond 19:00 lokale tijd vanaf de luchthaven van Chicago. Met een uur vertraging vloog vlucht UA909 richting Amsterdam, waar het vliegtuig na zo’n 7,5 uur vliegen zou landen. Maar op FL200, een hoogte van omgerekend zes kilometer, stuurde de bemanning een Pan-Pan-bericht uit. Dat signaal betekent dat er een urgente situatie is en dat er hulp nodig is, maar dat het niet levensbedreigend is.

Het signaal bleek uiteindelijk te zijn afgegeven voor een motorprobleem. De desbetreffende motor, een PW4060 van Pratt & Whitney, gaf een foutmelding in het de-icing-systeem aan. Daarom verzocht de bemanning de hulpdiensten op Schiphol stand-by te staan. Uiteindelijk bleek de inzet daarvan niet nodig te zijn. Om iets na half tien in de ochtend landde de Boeing 767 van United veilig op de Polderbaan. Het vliegtuig stond vervolgens 26 uur op de grond in Amsterdam. Op maandag 1 december vertrok het vlak voor het middaguur terug naar Chicago.

KLM Cityhopper

Vrijdag keerde een vlucht van KLM Cityhopper, uitgevoerd door German Airways, kort na het opstijgen weer om. De Embraer was van Amsterdam onderweg naar Stuttgart. Toen het toestel een hoogte van 10.000 voet bereikte, nam de bemanning een ongewone geur waar. Daarop werd besloten om te draaien en slechts zestien minuten na vertrek stond de machine weer op de Zwanenburgbaan. Later die avond ging het vliegtuig alsnog de lucht in richting Stuttgart.