USAF opzoek naar “twee-in-een-airlifter”

De Amerikaanse luchtmacht (USAF) is bezig met plannen om de Lockheed Martin C-5M Super Galaxy en de Boeing C-17A Globemaster III te vervangen. Dit project zal nog wel even duren.

De plannen van de USAF voor haar volgende generatie transportvliegtuig, de Next-Generation Airlifter (NGAL), zijn erop gericht het toestel begin jaren ’40 in gebruik te nemen. Deze nieuwe machine wordt ontworpen om zowel de Lockheed Martin C-5M Super Galaxy als de Boeing C-17A Globemaster III te vervangen.

Het NGAL-programma bevindt zich op dit moment nog in de beginfase van het bepalen van de exacte vereisten. Toch legt de USAF al sterke nadruk op twee cruciale verbeteringen ten opzichte van de huidige vloot. De nieuwe machine moet ten eerste sneller zijn, en de USAF verwacht een verbeterde operationele flexibiliteit van het nieuwe vliegtuig.

Visie

De Amerikaanse luchtmacht stelt zich voor dat de NGAL de capaciteiten en rollen van beide huidige transporttoestellen zal bundelen in één enkele machine. Generaal John Lamontagne, hoofd van het Air Mobility Command (AMC), benadrukt dat de NGAL is gericht op het moderniseren van de capaciteiten om met grotere wendbaarheid en snelheid te opereren.

Het nieuwe vliegtuig moet bovendien effectief kunnen functioneren in wat hij omschreef als ‘omgevingen met een hogere dreiging’. Volgens een strategische memo van het AMC, gepubliceerd op 19 november, is het doel dat de NGAL rond 2041 zijn Initial Operating Capability (IOC) bereikt. Een eerste inzet staat op zijn vroegst gepland in het fiscale jaar 2038.

Huidige Vloot

In afwachting van de introductie van de NGAL, moeten de huidige strategische transportvliegtuigen langer meegaan. De Lockheed Martin C-5M Super Galaxy moet operationeel blijven tot ten minste 2045. Dit type staat gepland om als eerste te worden uitgefaseerd. De Boeing C-17A Globemaster III heeft een veel langere verwachte levensduur en zal naar verwachting tot 2075 in dienst blijven.

De overgang van de C-17 naar de NGAL zal naar verwachting op een één-op-één basis gebeuren. Tegen de tijd dat de C-17-vloot volledig is vervangen, zullen sommige van deze vliegtuigen een leeftijd van bijna 80 jaar bereikt hebben. Dat onderstreept de noodzaak voor een modern en capabel nieuw platform.