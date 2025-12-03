A320 vliegt acht keer zonder veiligheidscertificaat

Air India ligt onder vuur. Na meerdere waarschuwingen over de veiligheid komt er opnieuw een incident aan het ligt. Ditmaal gaat het over een A320, die meerdere keren zonder veiligheidscertificaat de lucht in ging.

De Indiase luchtvaartautoriteit stelt een onderzoek in naar Air India. Een Airbus A320 vloog op 24 en 25 november in totaal acht keer zonder over een air worthiness-certificaat te beschikken. Het incident kwam op 26 november aan het licht, toen Air India zelf hun fout meldde aan de luchtvaartautoriteit. Een air worthiness-certificaat betekent dat een vliegtuig veilig wordt verklaard om in de lucht te opereren. Meestal wordt zo’n certificaat drie maanden voor het verloopt al vernieuwd. Dat gebeurde bij Air India echter niet. De A320 stond op het moment van verlopen aan de grond omdat een motor moest worden vervangen. Toen deze was vervangen ging het toestel terug de operatie in. Op dat moment had de Airbus geen veiligheidscertificaat meer.

De A320 is voorlopig geschorst, evenals het personeel dat betrokken was bij deze beslissing. Een woordvoerder van Air India noemt het incident betreurenswaardig. Toch is het een toevoeging aan een lange lijst van incidenten waar de Indiase maatschappij bij betrokken was. In juli kreeg Air India al verschillende waarschuwingen aan de broek, onder andere over het fatigue management system, afgekeurde simulatoren en de werkroosters, zo schrijft Reuters dat inzage kreeg in een rapport.

Dodelijke crash

Daarnaast zit de dodelijke crash van afgelopen juni nog altijd vers in het geheugen. Kort na het opstijgen zou de brandstoftoevoer naar de motoren zijn afgesloten. Daardoor verloor de Boeing 787 al heel snel hoogte en boorde zich in een hostel voor artsen en geneeskundestudenten. 260 mensen lieten bij de ramp het leven. Nog altijd is niet helemaal duidelijk hoe de crash heeft kunnen gebeuren, en bij wie de schuldvraag ligt.