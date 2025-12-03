A321-vlucht vliegt volledig uit koers

Een vlucht van Wizz Air landde maandagavond niet waar hij hoorde te landen. De Airbus A321 vloog van Rome naar Londen, maar eindigde in Keulen.

De A321neo, registratie 9H-WNK, vertrok op maandag om 19:45 uur als vlucht W46003 vanaf de luchthaven van Rome. Het vliegtuig van de Hongaarse budgetmaatschappij had als eindbestemming Londen Luton, waar het vliegtuig na een vlucht van iets meer dan twee uur moest landen. Toen de machine bijna bij zijn bestemming was aangekomen, kreeg het echter te maken met zware windstoten van 31 knopen. Dat zijn windstoten van omgerekend 57 kilometer per uur. Boven Luton vloog de Airbus een tijdje in een zogenoemd holding pattern, maar de wind was te sterk om veilig te landen. Daarom besloot de bemanning om uit te wijken. Yesterday evening a Wizz Air flight from Rome to London Luton, diverted to…

…Cologne, Germany.



The METAR data indicates that wind gusts reached up to 31 knots at the time of the diversion. pic.twitter.com/BQeAgIelKh — Flightradar24 (@flightradar24) December 2, 2025

De nieuwe bestemming lag echter een zee verderop. De A321 landde namelijk op de luchthaven van Keulen, in Duitsland. Waarom de bemanning naar deze luchthaven uitweek is niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk waaide het op luchthavens in de buurt ook te hard om veilig te landen. Uiteindelijk landde de Airbus om 22:25 uur lokale tijd in Keulen. Slechts enkele uren later, om 1:05 uur, steeg het toestel alweer op richting Rome. Daar landde het om half drie ’s nachts.

Rondje Nederland

Vorige week vloog een Boeing 787 van IndiGo ook al een niet-alledaagse route. Kort na de takeoff vanaf Amsterdam, toen het vliegtuig een hoogte bereikte van 10.000 voet, verzocht de bemanning om de klim af te breken. Reden hiervoor was een probleem met het onderstel, dat niet helemaal ingeklapt kon worden. In plaats van richting Mumbai, vloog de Dreamliner via Arnhem, Deventer en Zwolle terug naar Schiphol. Daar landde het toestel veilig. Na inspectie door de technische dienst koos de machine drie uur later alsnog het luchtruim naar India.