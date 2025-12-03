Airbus moet doelen bijstellen

Na een week waarin Airbus werd geplaagd door problemen, moet de Europese vliegtuigfabrikant nu haar doelen voor 2025 bijstellen. Daarmee valt het plan voor de A320, het paradepaardje van Airbus, in het water.

Op de valreep van 2025 komt Airbus toch nog in de moeilijkheden. Het bedrijf draaide een best wel succesvol jaar, maar werd vorige week overvallen door een grootschalige software-fout waardoor alle vliegtuigen aan de grond moesten blijven tot ze geüpdatet waren. Daarna voldeed een aantal romponderdelen niet aan de gestelde eisen. Volgens Airbus-CEO Guillaume Faury staan daarmee de doelstellingen voor 2025 op losse schroeven, zo laat hij aan Reuters weten. ‘Door de problemen met de onderdelen kenden we een zwakke novembermaand. We moesten het productieproces van een aantal toestellen stopzetten. Deze waren al klaar voor levering, maar we hadden onze vraagtekens bij de panelen’, aldus Faury.

Het leidt ertoe dat er extra druk ligt op de decembermaand, die door vertraagde leveringen ook zonder het romp-probleem al heel druk was. Toen Reuters vroeg of Airbus nog steeds aan haar gestelde doelen zou voldoen, antwoordde Faury: ‘dat is nog maar de vraag.’ Die vraag is nu beantwoord. De vliegtuigfabrikant wil dit jaar 790 toestellen afleveren, in plaats van de eerder geplande 820. Dat zijn er wel nog altijd meer dan het totaal van 2024. Dat het doel van 820 vliegtuigen niet wordt gehaald, komt door de defecten in de romppanelen van de A320-familie. De onderdelen hebben niet de juiste dikte. Zo’n veertig procent van de Airbussen met dit probleem zitten nog in het productieproces, en dat leidt dus tot de vertraging.

Software-fout

In het laatste weekend van november hield Airbus een gigantische terugroepactie. In de A320-familie zat een softwarefout. Daardoor kon intense zonnestraling het besturingssysteem verstoren. De problemen kwamen aan het licht toen een JetBlue-vlucht op 30 oktober plotseling hoogte verloor. De data in de ELAC-computer, die onder meer elevatoren en ailerons aanstuurt, raakte corrupt. Sterke zonnestraling was hier de oorzaak van. Airbus verwachtte na de terugroepactie chaos en wereldwijde verstoringen, maar dit bleef beperkt. Veel toestellen waren al snel geüpdatet en de verstoringen bleven miniem.