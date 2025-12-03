Europese straaljager ‘in gevaar’?

Duitsland en Frankrijk zijn bezig met grootse plannen om gezamenlijk een straaljager te bouwen. Althans, dat is de bedoeling. Spanningen tussen beide landen dreigen roet in het eten te gooien. Of toch niet?

Het Franse bedrijf Dassault en de Duitse tak van Airbus bouwen samen aan het nieuwe jachtvliegtuig. Maar de relatie tussen beide bedrijven staat op gespannen voet, doordat ze het niet eens worden wie de leiding over het project krijgt. Daardoor staat de komst van de Europese straaljager onder druk. Desondanks is er wel een sterke wil om het toestel tot stand te brengen. Dat meldt de algemeen directeur van Safran, Olivier Andriès, aan The Guardian.

Safran is een Frans bedrijf dat turbines voor de straaljager coproduceert. De algemeen directeur was in Londen op bezoek voor een lobby, toen hij het had over de bereidheid van Frankrijk en Duitsland om de strijdbijl te begraven. ‘Dat de relatie tussen Dassault en Airbus extreem moeilijk is, moge duidelijk zijn. Maar zijn we op een breekpunt aangekomen? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat er vanuit de politiek nog steeds een sterke wil is om het conflict op te lossen. Zowel de Franse president als de Duitse kanselier willen een akkoord bereiken’, aldus Olivier Andriès. Daarnaast benoemde hij dat de samenwerking op andere onderdelen uit het Future Combat Air System – zoals het project heet – wel soepel verloopt.

Project afgeblazen?

Eerder kwam nog het nieuws naar buiten dat er misschien helemaal een streep ging door de Frans-Duitse straaljager. De deelnemende landen raakten veelvuldig met elkaar in conflict en beschuldigden elkaar van het schenden van afspraken. Daardoor lagen de onderhandelingen een hele poos stil. Omdat het zo knetterde, werd er zelfs gekeken naar een eventuele annulering van het hele project. In plaats van een gezamenlijke straaljager zou er dan worden gefocust op een samenwerking in de vorm van een cloud-systeem, onder de naam Combat Cloud. Hoe dit hele project zich nu verder gaat ontwikkelen, moet nog blijken.