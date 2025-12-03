Oekraïne krijgt er veel helikopters bij

Oekraïne krijgt steun vanaf de andere kant van de wereld. Australië doneert haar gebruikte Tiger-helikopters aan dat land. Het is de eerste keer dat Australië een vliegende bijdrage levert aan de Oekraïens-Russische oorlog.

Het Australische leger vervangt haar vloot van Tiger-helikopters voor 29 AH-64E Apache-helikopters. Daarmee rijst de vraag wat er met de huidige vloot gaat gebeuren. Vorig jaar stootte de Australische luchtmacht haar MRH-90 Taipan-helikopters af. Deze toestellen werden allemaal ontmanteld. Het leidde tot grote woede binnen de Australisch-Oekraïense community, omdat zij nadrukkelijk hadden verzocht de helikopters te doneren aan Oekraïne.

Door de Tigers te doneren, wil de regering-Albanese de beslissing rondom de Taipan-helikopters goedmaken. Het gaat daarbij om ongeveer 22 toestellen. De Tiger-machines zijn bewapende verkenningshelikopters. Airbus, de fabrikant van de gevechtstoestellen, omschrijft de Tiger als het ideale type voor verkenningen, lucht- of grondescort, luchtgevechten, grondondersteuning en anti-tankoperaties. Naast de donatie van deze helikopters wil de Australische regering ook een bijdrage doen van ongeveer 50 miljoen dollar aan het NAVO-programma dat Amerikaanse wapens koopt voor Oekraïne. Daarmee worden zowel Australië als Nieuw-Zeeland de eerste niet-NAVO-partners die bijdragen aan het Prioritised Ukraine Requirements List-programma. Dat programma ondersteunt Oekraïne in luchtverdediging, munitie en raketten.

Het nieuws komt naar buiten in dezelfde week dat Oekraïne, Amerika, Rusland en Europese landen onderhandelen over een vredesplan. Maar zelfs als dat vredesplan wordt ondertekend, dan nog zou Oekraïne de donatie zeer op prijs stellen. Volgens voormalig Australisch legerbaas Peter Leahy kan Oekraïne de Tiger-helikopters goed gebruiken, of de oorlog binnenkort stopt of niet.

Franse straaljagers

Recent was de Oekraïense president Zelensky in Parijs om een deal te ondertekenen met de Fransen. Frankrijk gaat onder meer met straaljagers de militaire capaciteit van Oekraïne versterken. Het gaat om zo’n honderd Rafale-straaljagers. Daarnaast zou volgens ingewijden het steunpakket bestaan uit luchtverdedigingssystemen, raketten en drone-apparatuur. Oekraïne zoekt op allerlei mogelijke manieren naar versterking van de militaire capaciteit, nu de Russische aanvallen op dat land in alle hevigheid toenemen.