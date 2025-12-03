Opnieuw op zoek naar verdwenen 777

Het is nog steeds één van de grootste mysteries van de luchtvaart: waar is vlucht MH370 gebleven? Elf jaar na de verdwijning is de Boeing 777 van Malaysia Airlines nog altijd niet gevonden. Onderzoekers proberen het nu nog een keertje.

De zoektocht naar de vermiste 777 werd in april van dit jaar beëindigd, omdat het volgens de Maleisische minister van Transport niet het goede seizoen was. De weersomstandigheden waren toen erg slecht. Maar nu buigt Ocean Infinity, dat al eerder op zoek ging naar vlucht MH370, zich opnieuw over het lot van de Malaysia-vlucht. Op 30 december hervatten ze de zoektocht naar het toestel dat op 8 maart 2014 van de radar verdween, zo laat de Maleisische overheid in een statement weten.

Het heropende onderzoek zal in totaal zo’n 55 dagen in beslag gaan nemen. De onderzoekers zullen de zeebodem volledig uit gaan kammen in het gebied waar vermoedelijk het wrak van de MH370 ligt. Dat zoekgebied ligt in de Indische Oceaan, waar de Boeing 777 waarschijnlijk vloog. Dat was volledig uit de route. Het toestel had van Kuala Lumpur naar Peking moeten vliegen. De Maleisische overheid is er nog altijd op gebrand om de families duidelijkheid te geven wat er met hun geliefden is gebeurd. Aan boord van de MH370 bevonden zich 227 passagiers en twaalf bemanningsleden.

Diepe kloof

In de zomer van 2024 meldde zich nog een Australische onderzoeker, Vincent Lyne. Hij meende de exacte coördinaten te hebben van waar het vliegtuig zich bevond. Dat zou in een zes kilometer diepe kloof zijn, in de Indische Oceaan. Omdat de zee daar ruig en gevaarlijk is, werd dat zoekgebied gemeden. Dat verklaart volgens de onderzoeker waarom het wrak nog altijd niet is gevonden. Daarnaast is de Boeing 777 volgens hem niet gecrasht door een brandstoftekort, maar heeft de piloot een noodlanding proberen te maken. De wrakstukken die in 2015 aanspoelden op het Franse eiland Réunion leken erg veel op het toestel van Captain “Sully”, die in 2009 een waterlanding maakte op de Hudson.