Tijdens een trainingsvlucht is een Amerikaanse F-16 neergestort. De piloot wist op tijd de schietstoel te gebruiken en is buiten levensgevaar.

Het incident vond woensdag 3 december plaats en betrof een F-16 van de Amerikaanse Air Force Thunderbirds. De straaljager stortte rond 10.45 uur lokale tijd neer nabij het afgelegen vliegveld van Trona.

Crash tijdens trainingsmissie

De F-16C Fighting Falcon was onderweg vanuit Nellis, gelegen bij Las Vegas, waar de Thunderbirds hun jaarlijkse wintertraining uitvoeren. De locatie van de crash maakt deel uit van een van de belangrijkste oefen- en testgebieden voor de Amerikaanse strijdkrachten. Volgens Nellis Air Force Base vond het incident plaats tijdens een reguliere trainingsmissie boven gecontroleerd militair luchtruim. De piloot werd na zijn veilige landing met de schietstoel overgebracht naar een ziekenhuis en behandeld voor lichte verwondingen.

Onderzoek

Het Amerikaanse leger is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van de crash. De 57th Wing Public Affairs Office zal later aanvullende informatie delen zodra meer duidelijk is. Vooralsnog is niet bekend of technische problemen, weersomstandigheden of menselijke factoren een rol hebben gespeeld. De afgelegen regio, ongeveer 130 mijl ten noorden van Los Angeles, blijft voorlopig afgezet voor onderzoeksteams. Het incident heeft geen gevolgen gehad voor omwonenden of infrastructuur.

De Thunderbirds

De Thunderbirds vormen sinds 1953 het demoteam van de Amerikaanse luchtmacht. Net als de Navy’s Blue Angels staan ze bekend om hun extreem nauwe formaties en precieze manoeuvres, waarbij toestellen vaak op slechts enkele centimeters afstand van elkaar vliegen. Hoewel veiligheid vooropstaat, zijn incidenten in de decennialange geschiedenis van beide teams niet ongebruikelijk. Zo crashte in 2022 nog een Navy F/A-18E Super Hornet nabij Trona, met fatale afloop voor de piloot. En eerder dit jaar is een EA-18G Growler van de US Navy neergestort in de buurt van San Diego. De crash werd op beeld vastgelegd.