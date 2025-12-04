Controversiële airline vliegt met A340 naar Schiphol

Op Schiphol was een Airbus A340 te zien met het logo van Global Airlines. De controversiële luchtvaartmaatschappij lijkt een nieuw toestel in te zetten.

De ambitieuze start-up voerde op 15 mei 2025 haar eerste vlucht uit met het enige toestel, een Airbus A380. Dat verliep echter niet probleemloos en leidde tot flinke kritiek. Na twee retourvluchten werd het vliegtuig uit de planning gehaald voor een grootschalig onderhoud en voerde het geen vluchten uit. Nu lijkt daar verandering in te komen met een A340.

Een A340 met het logo van Global Airlines

Op sociale media verscheen een video van een Airbus A340-300 in de stijl van de luchtvaartmaatschappij. De Airbus met registratie 9H-SUN trok ook op Schiphol direct de aandacht. Het toestel vloog van Amsterdam naar Paramaribo. Toch is dit geen nieuw toestel van Global Airlines. De A340 is eigendom van wet-lease maatschappij Hi Fly. De vluchten naar Paramaribo worden uitgevoerd voor Surinam Airways, maar wel met het logo van Global Airlines.

Wat is hier aan de hand?

De eerdere vluchten van Global werden eveneens uitgevoerd door Hi Fly. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het gaat om een sponsordeal, waarbij de A340 van Hi Fly tijdelijk is voorzien van logo’s. Zo kan de start-up aan investeerders, fans en critici laten zien dat het project actief blijft, zonder dat er daadwerkelijk een uitbreiding van de vloot heeft plaatsgevonden. Hi Fly blijft ondertussen gewoon zijn reguliere werkzaamheden uitvoeren voor maatschappijen die tijdelijk extra capaciteit nodig hebben.

A380 nog altijd aan de grond