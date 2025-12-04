Herkansing voor nieuw Europees gevechtsvliegtuig

Defensieministers van Duitsland, Frankrijk en Spanje zullen op 11 december bijeenkomen om te praten over FCAS, het Europese next generation gevechtsvliegtuig-project.

Het Future Combat Air System (FCAS), het project dat moet leiden tot een Europese straaljager van de zesde generatie, moet uit het slop getrokken worden. Defensieministers van de drie betrokken landen gaan volgende week praten, meld persbureau Bloomberg. Het project, ter waarde van 100 miljard euro dat meer dan acht jaar geleden werd gelanceerd, wordt geplaagd door conflicten tussen de betrokken bedrijven over taakverdeling en cruciale technologie.

Inzet van de gesprekken is de volgende fase van de ontwikkeling te beginnen. Tegen 2040 willen de landen een gevechtsvliegtuig te leveren, idealiter geflankeerd door drones, voor de decennia daarna. De productie en ontwikkeling van de straaljager moet voor rekening komen van een consortium van bedrijven uit de betrokken landen. Het is daarmee vergelijkbaar met het Brits-Italiaans-Japanse initiatief GCAP.

Strubbelingen

Eerder werd een topoverleg in medio oktober tussen de defensieministers van Frankrijk, Duitsland en Spanje over de toekomst van het gezamenlijke gevechtsvliegtuigproject uitgesteld. De bijeenkomst was bedoeld om knelpunten weg te nemen in de volgende fase van het project. De ontwikkeling van de Europese straaljagerlijkt al enige tijd niet zo soepel te verlopen. Dit onder andere door meningsverschillen over werkverdeling en intellectuele eigendomsrechten. Vooral de houding van de Franse vliegtuigbouwer Dassault wordt door verschillende partners als problematisch ervaren. Eerder bespraken de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Friedrich Merz het project al in een poging vooruitgang te boeken