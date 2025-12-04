Prijsvechters staan klaar om naar Oekraïne te vliegen

Europese budgetmaatschappijen zoals Wizz Air, Ryanair en EasyJet staan klaar om Oekraïne weer te bedienen zodra een vredesakkoord het veilig maakt.

Ze verwachten een sterke toename van zowel terugkerende Oekraïners als ‘ramptoeristen’, schrijft de Financial Times.

Onveilig luchtruim

Naarmate Oekraïne en Rusland langzaam naar een mogelijke overeenkomst lijken te bewegen, hebben Europa’s drie grootste budgetmaatschappijen hun plannen bekendgemaakt voor vluchten na een wapenstilstand. Passagiersluchtvaart stopte op de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, op 24 februari 2022. Op dit moment reizen dagelijks duizenden burgers in en uit Oekraïne via bussen en treinen vanuit buurlanden. Als er een vredesakkoord wordt bereikt, kan het verbod op vliegen naar, van of over Oekraïne kort daarna worden opgeheven. Europese veiligheidsautoriteiten waarschuwen: ‘De aanwezigheid en mogelijke inzet van een breed scala aan grond- en luchtgevechtssystemen vormt een hoog risico voor civiele vluchten op alle hoogten en vliegniveaus.’

Wizz Air wil snel opschalen

Wizz Air, voor de oorlog een van de grootste buitenlandse operators in Oekraïne, plant binnen twee jaar na een vredesakkoord vijftien vliegtuigen in het land te baseren. CEO József Váradi noemt de mogelijke heropening ‘een significante kans’ en voorspelt een toestroom van zowel terugkerende Oekraïners en ook toeristen.

Ryanair mikt op miljoenen passagiers

Michael O’Leary, CEO van Ryanair, bezocht Kiev in september 2023 voor gesprekken over vliegen na de oorlog. Eerder dit jaar vertelde hij aan The Independent: ‘Wij willen de eerste luchtvaartmaatschappij zijn die terugkeert naar Oekraïne, en we hebben een plan om ongeveer 25 routes van en naar Kiev en Lviv binnen zes weken na heropening van het luchtruim te starten. We hebben die zes weken nodig om die vluchten vol te krijgen. We hebben ongeveer 14 miljoen Oekraïners verspreid over heel Europa. Zij hebben hun vrienden en familie al drie jaar niet gezien vanwege deze invasie door Rusland.’

EasyJet ziet ook kansen

EasyJet, dat voorheen niet naar Oekraïne vloog, onderzoekt nu de mogelijkheden. CEO Kenton Jarvis verwacht dat mensen terug willen keren zodra het veilig is. De Britse maatschappij plant voorlopig geen eigen bases in Oekraïne, maar wil wel operationeel snel kunnen starten zodra de infrastructuur het toelaat.

Voorheen een drukke route

Voor de oorlog vlogen bijna vijftien miljoen passagiers naar Oekraïne. Met de heropening van de luchtvaart hopen maatschappijen zowel het toerisme als de economische wederopbouw te stimuleren, terwijl ze inspelen op een mogelijke nieuwe vraag naar bijzondere reiservaringen.